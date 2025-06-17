Вторник, 17 Июня 2025 11:19

АрмИнфо. Католикосат Великого Дома Киликийского (ВДК), поддерживает Католикоса всех армян Гарегина II и духовенство Армянской Апостольской церкви (ААЦ) , отвергая любые посягательства на них. Об этом говорится в заявлении ВДК, принятого по итогам работы собрания, которое провел Католикос ВДК Арам I.

Собрание, в частности, обсудило агрессивную позицию, занятую властями Армении по отношению к Католикосу всех армян и высокопоставленного духовенства Первопрестольного Эчмиадзина. В этой связи собрание зафиксировало, что соответствующие статьи Конституции РА об отношениях государства и церкви разделены, и следовательно, ААЦ независима от государства. Поднятие вопросов путем такого вмешательства противоречит требованиям Основного закона страны.

Кроме того, в ВДК считают, что вопросы, связанные с церковью и духовенством, рассматриваются в соответствии с церковным уставом. Следовательно, государство не имеет никаких правовых оснований вмешиваться в вопросы, связанные с церковью и духовенством. При этом, стиль, используемый для публичного обсуждения церковных вопросов, явно заслуживает осуждения.

"Перед лицом экзистенциальных проблем и угроз безопасности, с которыми сталкивается историческая родина, необходимо целенаправленно работать над противостоянием угрозам ее существованию, отвергая подобные раскольнические и разъединяющие попытки", - говорится в заявлении ВДК.

Отметим, что уже на протяжении длительного периода времени премьер-министр РА Никол Пашинян не перестает нацеливаться на Армянскую Апостольскую Церковь. Сначала, на заседании правительства, он сравнил армянские церкви с чуланами. Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала, Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер- министр собирается выбрать сам.