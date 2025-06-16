Понедельник, 16 Июня 2025 21:22

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 21/5-60 на улице Грибоедова, жилые дома 21/2-21/3 на улице Адонца, жилые дома 29-40 на улице Аргутяна, ОАО “Арпа-Севан” в кв ‘Канакер ГЭС, абонент (не являющийся жильцом) “Джерматнаин тнресутюннери варчутюн” (Департамент тепличных хозяйств) у Шрджанцик Тоннеля; ОО "Ай аринер" национальный скаутский-кадетский-сепухский союз айказунцев, ООО “Прогресс”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Ай Айринер” 4, 17, 19, абонент (не являющийся жильцом) “Джрхан Каян”;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилой дом 23 на улице Фанарджяна и жилые дома 50-54/6 на улице Саркавага;

административный округ Аван Еревана:

11։00-17։00 частные дома 31-62/1 на улице Царава Ахбюра;

административный округ Нор Норк Еревана:

11։00-17։00 частично улицы Молдовакан, Давида Маляна, ООО “Династия”, “Ташир Пицца”, бензозаправочная станция “Макс”, ЗАО “Авангард Моторс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 новые частные дома на Аштаракском шоссе, частично 5-ая улица Силикян;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 территория 50/9 на пр. Ц. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 школа N178, частные дома на 4-ом переулке Арин Берда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подьезды 1-7 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 4, 5, 6, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 в кв. ‘Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично квартал “Нор”, мэрия, абонент (не являющийся жильцом) “Телеком Армения” в городе Масис; частично села Норамарг, Сис, Саят-Нова, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично село Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично поселок Воску корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улица Араратян в городе Арарат; частично села Ехегнаван, Аралез, Ноякерт;

12:00-14:00 частично улицы Анрапетутян, Ереванян, Азатамартикнери, частично улицы 3-10, частично переулки 6, 7, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

14:00-16:00 частично кварталы 2, “Каяран”, “Нор” в городе Масис; частично села Ранчпар, Сис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Мясникяна, Арсенян, Нарекаци, Шаумяна, Атарбекяна, Андраника, Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10։30-16։30 села Зораван, Арагюх, Бужакан, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Алхалия”, “Ареями Фарм”, ОАО “Зораван”, ‘Наирян”, собственники ‘М. Геворгян”, “Г. Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К. Пилоян”, “З. Карапетян”, “М. Арутюнян”, “Г. Багдасарян”, “Д. Айрапетян”, “Ш. Казарян”, станции операторов “Виваселл-МТС’, “Юком”;

11։00-17։00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома села Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой микрорайоны и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично 2-ой микрорайон, квартал “Зпнал Каян” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

09։30-11։00 1-ая улица села В. Шоржа;

10:00-10:30 населенные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населненый пункт Н. Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично населенный пункт Мартуни;

10:00-16:00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-13։30 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО ‘Грант Карапетян”, “Гога-Седа Арутюняннер”, ЗАО “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении”, станции компаний “Вива-Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юкон”;

11:00-12:30 и 13:00-14:00 населненый пункт Н. Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населненый пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенный пункт Карчахбюр полностью, ЗАО “Севан Ишхан”, воинская часть Карчахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции компаний “Вива-Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юком”;

14:00-15:00 населненый пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00-15:30 населненый пункт Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14:00-16:50 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции компаний “Вива-Армения”, “Тим Телеком”, “Юком”;

в Тавушской области:

10:00-12:00 улицы Шамахян, Айгестан в городе Дилижан;

12։30֊13։30 частично улица Калинина, улица Абовяна в городе Дилижан;

14։30֊16։30 частично села Васильев, Камо в городе Дилижан;

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

11:00-15:00 села Цахкаван, Варагаван, Паравакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-13:00 улицы Камо, Раффи, Теряна, Еритасардакан, баграмяна в городе Степанаван;

10:00-16:00 территория Моста, 3-ий и 4-ый микрорайоны, улицы Ашота Ерката, Арцаха, Десина, Прометей, Руминакан, Сурб Вардана, В. Амбардзумян, Вираайоц в городе Степанаван;

14:00-17:00 4-ый микрорайон города Степанаван;

11:00-15:00 улица Мурацан в городе Спитак; села Карадзор, Гурсал, Нор Хачакап;

11:00-17:00 частично село Катнаджур; села Антарамеч, Лермонтово, Маргаовит, Фиалетово, Шаумян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.