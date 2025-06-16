Понедельник, 16 Июня 2025 21:20

АрмИнфо. Союз журналистов Армении (СЖА) выступил с заявлением, в котором осудил сегодняшнее насилие полицейского в отношении журналистки 24News.am Мэри Манукян, освещавшей акцию протеста в Касахе и в целом уже установившуюся тенденцию применения насилия со стороны представителей власти в отношении журналистов при осуществлении профессиональной деятельности.

В заявлении напоминается, что указанный полицейский в 2023 году уже попадался на глаза в связи со своим неуважительным поведением в отношении гражданина и не понес за это наказания. В СЖА отметили, что много примеров применения со стороны правоохранителей силы в отношении граждан и СМИ, и все они остались безнаказанными.

Далее в журналисткой организации обратили внимание, что журналисты и СМИ также подвергаются нападкам со стороны действующего премьера Армении Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян.

"В частности, Анна Акопян нападала на основателя Hayeli.am, журналистку Анжелу Товмасян, и основателя Politik.am, журналиста Бориса Мурази, используя нецензурную, вульгарную, уличную лексику. Под прицелом Анны Акопян оказались и другие журналисты. Немногим отстает от них и руководитель аппарата армянского премьера Араик Арутюнян, играющий ключевую роль в команде Никола Пашиняна, который сделал два оскорбительных, полных ненависти поста в адрес бывшего журналиста Радио Свобода, а ныне журналиста News.am Азы Бабаяна, только потому, что та "осмелилась" поговорить с архиепископом Багратом Галстаняном", - отметили в СЖА, добавив, что оскорбительные посты Арутюнян преследовали конкретную цель - насаждение ненависти в отношении Азы Бабаян. В заявлении также напоминается о лишении парламентской аккредитации журналиста MediaHub.am Ваге Макаряна по прямому указанию спикера Национального собрания Алена Симоняна.

"Практика воспрепятствования работе журналиста путем лишения его аккредитации крайне осуждаема, особенно когда она оспаривается в суде, а то, что произошло с Ваге Макаряном, является вопиющим проявлением нетерпимости и мстительности власти.

Это уже классическая попытка заставить СМИ замолчать, подав на них в суд и возложив на их плечи огромное финансовое бремя, еще одним примером чего является публичное обещание Никола Пашиняна подать в суд на ежедневную газету "Грапарак". Более того, это не первый случай, когда сам Никол Пашинян или его ближайшее окружение подвергаются нападкам на газету "Грапарак", журналистов и главного редактора Армине Оганян", - далее говорится в заявлении СЖА.

Далее отмечается, что Союз журналистов Армении решительно осуждает начавшуюся в 2018 году и ежедневно получающая новые, отвратительные проявления кампанию против СМИ и журналистов, случаи их преследования. "Армения давно уже далека от демократических ценностей, а власти используют любые средства как дубинку, чтобы ограничить свободу слова, воспрепятствовать деятельности СМИ, в том числе и посредством законодательных ограничений. Очевидно, что наибольшую опасность для властей представляют сами СМИ и журналисты, в силу специфики своей работы. Однако, журналисты продолжат выполнять свою профессиональную работу, несмотря на любые, даже, казалось бы, непреодолимые препятствия.

Осознавая, что мы работаем в нестандартной ситуации и чрезвычайных условиях, понимая масштаб экзистенциальных опасностей, стоящих перед нашей страной, мы призываем СМИ и журналистов сохранять самообладание

в любых условиях, не поддаваться на провокации и работать в рамках журналистской этики", - подытожили в СЖА.