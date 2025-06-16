Понедельник, 16 Июня 2025 20:09

АрмИнфо. В МИД Армении отреагировали на ситуацию с группой армянских туристов, находящихся в эти дни в городе Вифлеем, расположенного в 10 км к югу от Иерусалима.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила АрмИнфо, что посольство республики в Израиле находится в контакте с группой армянских туристов в Вифлееме. По ее словам, ведутся соответствующие работы, и общественность будет информирована о них по мере развития ситуации.

Ранее Лилит Гарибян на своей странице в Facebook написала, что 17 граждан Армении в Иерусалиме в настоящее время ожидают государственной поддержки. Она отметила, что ее подруга и еще 16 армян, имеющих гражданство Армении, в настоящее время находятся в Иерусалиме. "Ситуация на местах меняется каждую минуту, и они ждут четкой информации, руководства и поддержки от Республики Армения. Мы понимаем, что ситуация сложная, но наши соотечественники не должны оставаться в одиночестве. Мы просим МИД Армении, Армянскую федерацию туризма при правительстве, посольство Армении в Израиле и соответствующие структуры отреагировать как можно быстрее. Им нужны направление, безопасность, разъяснения, что делать. Давайте объединимся и сделаем их нужды голосом", - призвала Гарибян.

В свою очередь представители организации "Иерусалим-Тур" сообщили армянским СМИ, что туристическая группа из Армении должна была вернуться в Ереван 17 июня, однако въезды и выезды из Израиля перекрыты. Там также сообщили, что все имена туристов переданы в посольство Армении в Израиле и с израильскими властями обсуждается наиболее подходящий вариант возвращения туристов в Армению. В организации также не исключили, что выезд будет организован через Египет.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня напала на Иран. Первой мишенью стали более шести военных баз близ Тегерана. В результате этого удара погибло не менее 20 иранских высокопоставленных военных, а также ученые в сфере ядерной физики. Среди погибших командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, ученый-атомщик, президент Исламского свободного университета Мохаммад-Мехди Техранчи и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси. Иран ответил на агрессию Израиля в ночь на 14 июня. Взаимные удары продолжаются третий день. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. Информация поступает противоречивая.