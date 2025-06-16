Понедельник, 16 Июня 2025 19:59

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и ОБСЕ.

Мирзоян и Валтонен обменялись мнениями по региональным развитиям. Министр Мирзоян представил последние обсуждения в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, включая усилия, направленные на подписание мирного договора.

Также была затронута повестка двустороннего партнерства между Арменией и Финляндией, а также запланированные контакты, в том числе в продолжение визита министра иностранных дел Армении в Хельсинки в ноябре 2024 года.