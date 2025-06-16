Понедельник, 16 Июня 2025 19:37

АрмИнфо. В Минобороны подтвердили участие армейского грузовика в дорожно-транспортном происшествии в Лори, но подчеркнули, что никто из военнослужащих не был госпитализирован.

"В результате опрокидывания на бок автомобиля, находящегося на балансе Министерства обороны в Лорийской области госпитализированных военнослужащих нет. Один военнослужащий получил легкие ушибы", - сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Ранее стало известно, что 11 июня в Лорийской области произошло ДТП с участие армейского "Урала". ДТП произошло около 10:15 утра на 24-м километре трассы Спитак- Гюмри. Автомобиль выехал с проезжей части и опрокинулся на бок.