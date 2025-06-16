Понедельник, 16 Июня 2025 19:26

АрмИнфо. Бывший начальник Главного управления государственной охраны полиции Армении Арам Закарян вызван в Генеральную прокуратуру в рамках дела о конфискации имущества, приобретенного незаконным путем. Об этом мы узнаем из сайта публичных уведомлений azdarar.am.

Отмечается, что Закарян вызван в прокуратуру для ознакомления с материалами дела, изложения своей позиции, а также для выступления с заявлением.

Закарян находится в системе полиции с 1982 года. В 2004-2010 годах он был начальником Управления государственной защиты полиции, в 2011 году - начальником Академии образовательного комплекса полиции, в 2011-2013 годах - начальником Армавирского регионального управления полиции РА, с 15 апреля 2013 года по 3 октября 2014 года - начальником Главного управления уголовного розыска полиции РА, 3 октября 2014 года был назначен начальником Главного штаба полиции РА, в 2016 году был назначен начальником Главного управления государственной охраны полиции Армении и занимал эту должность до июня 2018 года.

Бывший начальник Главного управления государственной охраны полиции обвиняется в том, что используя свое служебное положение, организовал хищение особо крупных сумм, уплаченных хозяйствующими субъектами по договорам на осуществление охраны объектов.