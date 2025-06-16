Понедельник, 16 Июня 2025 19:14

АрмИнфо. Депутат от оппозиционной фракции "Армения" Мгера Мелконян сигнализирует о некачественном ремонте асфальтного покрова на дорогах в Ширакской области.

Как написал депутат на своей странице в Фейсбук, к нему поступает множество жалоб от граждан о том, что локальные работы по устранению небольших повреждений дорожного полотна, таких как выбоины или трещины осуществляется некачественно.

По его словам, проблема носит системный характер: работы выполняются с низким техническим качеством, и недавно отремонтированные участки разрушаются всего за несколько месяцев после ремонта. При этом контроль за выполнением работ фактически отсутствует.

"И это притом, что из государственного бюджета выделяются значительные суммы. Это не просто плохое управление. Это пример неэффективного и, в некоторых случаях, преступного расточительства государственных средств", - отметил депутат.

Мелконян в этой связи напомнил, что государственный бюджет формируется за счет налогов, уплачиваемых гражданами Армении, и подчеркнул, что эти средства должны использоваться не для формального выполнения работ, а для достижения реальных результатов.

"Когда работа носит формальный характер, а бюджетные расходы являются реальными, здесь мы имеем дело не только с технической, но и с политической и правовой безответственностью", - подчеркнул оппозиционер.

В этой связи депутат призвал надзорные структуры Армении провести полный аудит дорожно-строительных программ в Ширакской области. "Это не просто инфраструктурный сбой. Это проигранная подотчетность политической системы. Надзорная служба Армении не имеет права мириться с тем, что средства граждан оказываются погребенными под асфальтом без должного качества, результата и ответственности", - резюмировал Мелконян.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян периодически делится видео, на которых демонстрируются отремонтированные участки дорог, сопровождая их хештегом "как и обещал". Однако депутаты неоднократно указывали на то, что качество выполненных работ оставляет желать лучшего. В оправдании власти заверяют, что государство не перечисляет средства тем подрядчикам, кто некачественно осуществил ремонтно­восстановительные работы. Однако, на деле, согласно журналистам расследователям и блогерам, средства всё же перечисляются, а граждане вынуждены ломать свои транспортные средства передвигаясь через ямы.