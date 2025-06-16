Понедельник, 16 Июня 2025 18:01

АрмИнфо. «Рядом с тобой» возвращается с новым форматом, новым посланием и новым названием. Программа «Бок о бок», запущенная ещё в 2024 году и изначально направленная исключительно на поддержку наших перемещённых соотечественников из Арцаха, в том числе 150 детей, получивших социальную помощь, теперь трансформировалась.

Новая программа под названием «Бок о бок» сосредоточена не на прямой социальной поддержке, а на создании новых возможностей для женщин, вынужденно переселённых из Арцаха.

В соответствии с политикой социальной ответственности программа «Бок о бок» сосредоточена на двух ключевых направлениях: содействие трудоустройству через образование и продвижение самого образования. В качестве отправной точки выбрано направление расширения прав и возможностей женщин из Арцаха. Программу Банк реализует совместно с НПО «Армянские матери». 65 женщин, вынужденно переселённых из Арцаха, пройдут профессиональное обучение по направлениям шитья и маникюра за счёт финансирования IDBank-а и будут обеспечены всеми необходимыми рабочими инструментами и принадлежностями.

Татевик Вардеванян, руководитель департамента по коммуникациям и программам социальной ответственности IDBank, отмечает: «На данном этапе мы уверены, что важнейшая задача — помочь нашим соотечественникам по-настоящему укорениться в Республике Армения и, несмотря ни на какие трудности, не покидать родину. Мы глубоко убеждены, что идти бок о бок, предоставляя новые профессии и образование — это верный путь к развитию, служению стране и построению Армении будущего. Именно поэтому мы переименовали программу с “Рядом с тобой” на “Бок о бок” и искренне надеемся, что наш вклад станет реальным шагом к совместному движению вперёд — бок о бок и всегда рядом».

Нарине Манукян, основатель НПО «Армянские матери», отмечает:

«Я считаю, что это одна из самых значимых программ НПО «Армянские матери», благодаря которой мы реально увидим улучшение качества жизни человека. Иными словами, мы не создаём зависимость от сельского хозяйства, которое требует постоянной поддержки, а формируем самостоятельную, сильную личность, способную зарабатывать и обеспечивать себя без посторонней помощи. Большинство бенефициаров этой программы — матери детей с ограниченными возможностями; вторым критерием отбора стали многодетные семьи, и, наконец, самые нуждающиеся — жители отдалённых регионов, действительно нуждающиеся в поддержке».

Стоит отметить, что программа «Бок о бок» полностью финансируется IDBank. Финансовая поддержка в размере 250 000 драмов для каждого бенефициара предоставлена исключительно в виде idcoins, которыми участницы программы рассчитывались с тренерами и приобретали необходимые расходные материалы для дальнейшей работы, оплачивая через приложение Idram&IDBank.

Напомним, что IDBank реализует различные программы в Республике Армения с апреля 2024 года, направленные на социальную поддержку соотечественников, вынужденно перемещённых из Арцаха. В прошлом году банк профинансировал программу «Рядом с тобой», в рамках которой более 150 несовершеннолетних детей из арцахских семей в течение 9 месяцев ежемесячно получали от банка idcoin, эквивалентный 40 000 драмов. В 2024 году бюджет программы составил более 50 млн драмов.