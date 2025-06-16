Понедельник, 16 Июня 2025 16:24

АрмИнфо. Напряженные отношения между депутатами и журналистами в Национальном Собрании РА зачастую перерастают в конфликты, в результате которых к ответственности привлекаются только представители СМИ, в то время как эти инциденты остаются без последствий для депутатов. Об этом говорится в заявлении ряда журналистских организаций Армении в связи с воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста Ваге Макаряна в НС. "13 июня в Национальном Собрании была воспрепятствована профессиональная деятельность корреспондента новостного сайта Mediahub.am Ваге Макаряна. 4 ноября прошлого года его аккредитация в парламенте была приостановлена по весьма спорным основаниям. Такое решение было принято после спора между Ваге Макаряном и спикером НС Аленом Симоняном, который сопровождался взаимными обвинениями и оскорблениями. Мы рассмотрели эти факты в нашем заявлении от 5 ноября 2024 года.

Лишенный аккредитации Ваге Макарян получил разовый пропуск от депутата НС, члена постоянной комиссии по обороне и безопасности Гегама Манукяна и вошел в парламент для освещения заседания этой комиссии. Закон о средствах массовой информации не запрещает неаккредитованному журналисту получать пропуск от любого депутата и освещать работу государственного органа в соответствующий день.

Кроме того, согласно статье 4, части 3, пункту 2 того же закона, "принуждение, направленное или повлекшее за собой распространение какой-либо информации или отказ в ее распространении в отношении лица, осуществляющего деятельность в сфере СМИ, и журналиста запрещается". Вопреки этим правилам сотрудники службы безопасности, ссылаясь на указание руководителя аппарата НС, вывели Ваге Макаряна с заседания вышеупомянутой комиссии, не предъявив никаких разумных причин, потребовали от него покинуть здание НС, а когда журналист оказал сопротивление, его силой вывели из парламента. Мы, нижеподписавшиеся журналистские организации, в очередной раз констатируем, что напряженные отношения между депутатами и журналистами в НС зачастую перерастают в конфликты, в результате которых к ответственности привлекаются только представители СМИ, в то время как эти инциденты остаются без последствий для депутатов.

Более того, даже процесс формирования парламентской этической комиссии по таким конфликтам срывается. Весьма проблематичной остается практика дачи аппаратом НС указаний сотрудникам СГБ применять силу в отношении журналистов без надлежащего обоснования, что превращается в воспрепятствование законной профессиональной деятельности СМИ. Осуждая вышеуказанный инцидент, требуем от руководства и аппарата НС не делать аккредитацию единственным основанием и возможностью для журналистов проходить в парламент и освещать любой темы, связанной с деятельностью НС, но и принять право на использование разового пропуска, организовать срочные слушания с целью обсуждения отношений депутат-журналист в парламенте и преодоления существующей напряженности, активизировать процесс формирования парламентской комиссии по этике по инцидентам и внедрить соответствующие законодательные поправки для создания такой постоянно действующей структуры", - говорится в заявлении, под которым подписались Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив и другие.