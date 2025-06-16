Понедельник, 16 Июня 2025 15:20

АрмИнфо. В результате израильских авиаударов ударов по Тегерану было повреждено здание армянской газеты "Алик". Об этом 16 июня на пресс-конференции в Ереване сообщил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения", представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.

При этом он заверил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, среди населения нет массовой паники или стремления к эмиграции. Однако Сагателян обратил внимание, что Иран находится в состоянии полномасштабной войны, что создает дополнительные риски для безопасности Армении.

В этом ключе депутат выразил беспокойство не только за соотечественников, находящихся в зоне конфликта, но и за общую безопасность Армении в условиях военных действий в соседней стране. В этой связи он задался вопросом о том, предпринимает ли действующая власть необходимые шаги для снижения потенциальных угроз.

Депутат подчеркнул, что сегодняшние процессы вокруг Ирана не должны были стать неожиданностью для властей Армении, поскольку различные аналитические исследования предсказывали текущие события. По его словам, власти Армении должны были активно работать над защитой границ на фоне риска эскалации конфликта, особенно учитывая сохраняющуюся опасность вокруг Сюника.

"Есть большая угроза того, что Иран может быть втянут в серьезный конфликт, что создаст новые риски для Армении и приведет к дестабилизации региона. Совершенно не исключено, что Азербайджан попытается воспользоваться ситуацией, и предпримет новую агрессию в отношении нашей страны", - пояснил Сагателян.

Говоря о том, почему он считает, что власти Армении не предпринимают достаточных мер, депутат напомнил, что спустя пять лет после войны 2020 года, нет никаких гарантий того, что власти подготовили страну к существующим вызовам. В этом ключе он обратил внимание, что основные структуры, особенно общество и армия не были должным образом подготовлены к возможной агрессии.

"Вместо укрепления боеспособности армии и консолидации общества, мы наблюдали за тем, как эти власти создавали разделительные линии в обществе, делали целью своих нападков армию и национальные институты. Более того, власти постоянно пытались убедить население в том, что войны не будет. Меж тем, своими действиями по продвижению так называемой мирной повестки ставя общество перед лицом новой войны", - резюмировал Сагателян.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня напала на Иран. Первой мишенью стали более шести военных баз близ Тегерана. В результате этого удара погибло не менее 20 иранских высокопоставленных военных, а также ученые в сфере ядерной физики. Среди погибших командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, ученый-атомщик, президент Исламского свободного университета Мохаммад-Мехди Техранчи и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси. Иран ответил на агрессию Израиля в ночь на 14 июня. Взаимные удары продолжаются третий день.