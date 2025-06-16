Понедельник, 16 Июня 2025 14:54

АрмИнфо. То, что сказал Пашинян о Католикосе всех армян, является ложью. Об этом 16 июня в беседе с журналистами заявил архиепископ Аршак Хачатрян.

"Это не первый случай, когда власти посягают на Церковь. Эти действия перешли все границы разумного, которые привели к исключению любой возможности для здоровых обсуждений. Мы оцениваем эти действия как преступные, неприемлемые и разделяющие общество", - заявил архиепископ.

На вопрос журналиста, подаст ли Католикос в суд на Никола Пашиняна, архиепископ ответил, что Его Святейшество не подает в суд за очевидную чушь. Концептуально церковь никогда не прибегала к таким шагам, и не прибегнет. В этой связи, архиепископ высоко оценил шаги адвокатов, которые сегодня провели обсуждения, в ходе которых была дана правовая оценка происходящего.

Отвечая на вопрос о возможности захвата властями страны Первопрестольного Эчмиадзина, Аршак Хачатрян указал на наличие правовых механизмов. "Рассчитываю, что до этого дело не дойдет, поскольку в противном случае это будет нести в себе риски физических столкновений, но, Слава Богу, есть правовые механизмы, которыми мы будем руководствоваться", - сказал архиепископ.

Напомним, что кампании против ААЦ был дан старт с заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина, когда он сравнил церкви Армении с чуланами. Затем он написал оскорбительные высказывания в адрес иерархов ААЦ, и поднял вопрос целибата армянских священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян. А супруга премьера назвала священнослужителей "главными педофилами страны". Этому предшествовало заявление Католикоса Всех армян Гарегин II на международной конференции в Берне, в котором он заявил, что Азербайджан продолжает уничтожать армянские христианские и культурно-исторические памятники в регионе, а также удерживает в плену представителей карабахского руководства и других граждан. C этого момента премьер каждый день выступал с требованием разъяснить вопрос - придерживался ли Гарегин 2-й обета безбрачия. Не получив ответа, на днях он сам заявил, что у Католикоса есть ребенок и он должен сложить с себя сан. Форсируя события Пашинян призвал к "действенным шагам" для смещения Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина". Первые 10 членов Координационной группы, которые "всем сердцем верят в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день", выберет сам премьер-министр. На этом фоне некоторые политические деятели заявили, что Пашинян намерен заменить Гарегина 2-го гражданином Турции армянской национальности.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что "западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли".