Понедельник, 16 Июня 2025 14:42

АрмИнфо.Кампания, инициированная премьер- министром Армении Николом Пашиняном против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), направлена не против отдельных личностей или самой Церкви, а нацелена на подрыв государственности. Об этом 16 июня на обсуждениях в Ереване, посвященных теме "Проблемы церкви и государства: Власть начала кампанию против ААЦ", заявил юрист, бывший министр юстиции Армении Геворг Даниелян.

В связи с этим он напомнил, что в современных условиях Церковь выступает в роли защитника культурных, духовных и национальных ценностей. "При грамотном взаимодействии между Церковью и государством мы могли бы достичь значительных результатов. У нас нет другой структуры, которая имела бы такую глобальную сеть и представительства по всему миру, как ААЦ, и способная защищать армянские интересы", - подчеркнул юрист.

По его мнению, в текущей ситуации вовлечение церкви в политическую жизнь страны является даже желательным, так как она выполняет важную миссию по защите интересов Армении на международной арене. Касаясь утверждений премьер-министра о недопустимости политической деятельности Церкви, юрист задался вопросом о том, что именно в данном случае подразумевается под политикой. "Если выдвигается обвинение, необходимо определить рамки и критерии этого нарушения в соответствии с Конституцией, поскольку термин "политика" может иметь различное содержание и интерпретации", - пояснил Даниелян.

В этом ключе он обратил внимание, что церкви не запрещается заниматься политикой, но и не поощряется. При этом он вырази убеждение, что действия властей против ААЦ могут в данном случае рассматриваться как часть предвыборной агитации. "Когда церковные вопросы переносятся в политическую плоскость и пытаются решаться там, это означает целенаправленное вмешательство в дела Церкви. У церкви есть свои структуры для решения внутренних вопросов, и вмешательство извне недопустимо", - заявил юрист.

В свою очередь адвокат, бывший глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, отметил, что власти стремятся представить эту кампанию как направленную против отдельных личностей. Однако, он уверен, что на самом деле она нацелена на подрыв системы самоуправления церкви. "Доказательства этому многочисленны: еще с 2018 года движение "Новая Армения, новый патриарх" было инициировано властями и прекратилось лишь после столкновений между представителями церкви и активистами в Эчмиадзине", - напомнил правозащитник.

Кроме того, Зограбян упомянул о попытках властей исключить из школьной программы учебник история Армянской Апостольской Церкви и обратил внимание, что заявления властей Армении совпали с пропагандистскими тезисами Азербайджана, в частности с заявлениями председателя Управления мусульман Кавказа шейха-уль- ислама Аллахшукюра Пашазаде, который неоднократно обвинял ААЦ и Католикоса в реваншизме.

Напомним, что на протяжении нескольких дней Никол Пашинян не переставал нацеливаться на Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ). Сначала, на заседании правительства, он сравнил армянские церкви с чуланами. Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала, Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер- министр собирается выбрать сам.