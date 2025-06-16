Понедельник, 16 Июня 2025 12:02

АрмИнфо.Сотрудник полиции, применивший насилие в отношении журналистки 24News Мэри Манукян, уволен со службы. Об этом сообщил пресс- секретарь МВД Нарек Саркисян.

"Полицейский, причастный к инциденту между с журналистом на Аштаракском шоссе, сегодня уволен со службы", - отметил Нарек Саркисян.

Ранее стало известно, что по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистки 24News Мэри Манукян и нанесения ей ударов сотрудником полиции проводится служебное расследование. Напомним, что 16 июня во время акции протеста касахцев сотрудник спецназа Полиции РА преднамеренно и целенаправленно ударил журналистку издания.