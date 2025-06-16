Понедельник, 16 Июня 2025 11:06

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян решительно осуждает препятствование сотрудниками правоохранительных органов профессиональной деятельности, а также насилие в отношении журналистки Мери Манукян и подчеркивает, что журналистам должны быть гарантированы надлежащие условия для осуществления профессиональной деятельности. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом защитника прав человека (ЗПЧ).

В заявлении отмечается, что в результате мониторинга со стороны сотрудников офиса ЗПЧ был зафиксирован случай явного воспрепятствования профессиональной деятельности журналистки Мэри Манукян со стороны сотрудника полиции и применения к ней насилия.

"Манасян решительно осуждает подобное поведение сотрудника полиции, насилие в отношении журналистки и подчеркивает, что журналистам должны быть гарантированы надлежащие условия для осуществления профессиональной деятельности. Омбудсмен требует от компетентных органов провести надлежащее расследование указанного случая", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что по поручению Защитника прав человека группа быстрого реагирования сотрудников выехала 16 июня в Аштаракский отдел Арагацотнского регионального управления Полиции МВД РА в рамках дела о задержании граждан во время акции протеста в Касахе.

"Будут проведены частные беседы с задержанными, изучены основания их задержания и состояние обеспечения их прав, а также документы, составленные в Полиции по данному факту. Вопросы, связанные с правами участников протеста и профессиональной деятельностью журналиста. В случае явного воспрепятствования деятельности Омбудсмен запросит разъяснения у компетентных государственных органов", - подытожили в офисе Омбудсмена Армении.

Ранее жители общины Касах Котайкской области Армении перекрыли трассу Аштарак- Ереван, требуя восстановить прежний маршрут автобуса номер 59 и сохранить ранее установленный тариф за проезд. Полиция применила грубую несоразмерную силу в отношении мирных демонстрантов, перекрывших дорогу. Более того, на уточнение журналиста, почему применяется сила в отношении граждан, осуществляющих свое право на мирные протесты, сотрудник спецназа ударил ее в живот. Также согласно МВД Армении, "за неподчинение законным требования" сотрудников полиции 11 человек были задержаны, в том числе и несовершеннолетние