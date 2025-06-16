Понедельник, 16 Июня 2025 10:19

АрмИнфо. Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось выездное заседание Совета по антикоррупционной политике.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина, в рамках первого пункта повестки дня были обсуждены вопросы, поднятые альянсом <Независимый наблюдатель> и миссией наблюдателей <Очевидец> относительно нарушений на выборах в органы местного самоуправления, а также ход расследования избирательных преступлений. Были затронуты вопросы повышения уровня контроля за законностью, выявления случаев избирательного подкупа, обеспечения прозрачности избирательных расходов, а также шаги по предотвращению избирательных нарушений и механизмы финансирования партий. В контексте вышеизложенных вопросов была подчеркнута важность выявления причинно- следственных связей избирательного подкупа, четкого определения административных ресурсов и определения стандартов финансирования партий.

В рамках второго пункта повестки дня был обсужден ход уголовных дел в сфере закупок. Была представлена информация о принимаемых решениях по обеспечению прозрачности. Члены Совета затронули вопросы регулирования государственных закупок, надзорной деятельности Службы государственного надзора, механизмов общественного контроля, предоставления дополнительных рычагов, форматов и развития потенциала в процессе закупок.

Затем была представлена работа по расследованию уголовных дел коррупционного характера и конфискации имущества незаконного происхождения. Генеральный прокурор Анна Вардапетян сообщила, что в течение 2024 года по завершенным уголовным производствам коррупционного характера нанесен имущественный ущерб на сумму 8 млрд 20 млн драмов. Восстановлен имущественный ущерб на сумму 1 млрд 163 млн 514 тыс драмов.

В производстве Антикоррупционного суда находилось 152 иска, связанных с конфискацией имущества незаконного происхождения. Наложен арест на около 1500 объектов недвижимости, 290 движимого имущества, 400 прав на участие в юридических лицах и 540 млрд денежных средств. Общая сумма исков составляет около 600 млрд драмов. Вынесено 5 судебных актов, подписано 8 мировых соглашений.

Было отмечено, что в 2024 году судебными актами в контексте защиты государственных (общинных) интересов фактически восстановлено около 2 млрд 785 млн драмов или 7 млн 69 тыс долларов. В 2024 году права собственности Республики Армения или общины были зарегистрированы по поданным прокурорами искам на 18 единиц недвижимого имущества с кадастровой стоимостью около 2 млрд 785 млн 511 тыс драмов.

Общая стоимость имущества, возвращенного государству и общинам на основании прокурорских актов в 2024 году, составила 107 млн 341 тыс драмов. Вступившими в законную силу судебными актами были удовлетворены 43 иска на сумму 207 млн драмов.

В течение первого полугодия 2025 года права собственности Республики Армения были восстановлены на 7 объектов недвижимости. Кадастровая стоимость составила 3 млрд 365 млн драмов. В течение первого полугодия 2025 года восстановлены права собственности общин на 4 объекта недвижимости. Приближенная к рыночной кадастровая стоимость составляет 275 млн драмов.

В течение первого полугодия 2025 года по удовлетворенным искам в пользу Республики Армения конфисковано 218 млн драмов. В тот же период на основании прокурорских актов общинам возвращены: здание детского сада населенного пункта Хаштарак, здание детского сада общины Дилижан и стадион общины Мартуни.

Было также отмечено, что Военная прокуратура в рамках полномочий по защите государственных интересов восстановила 11 млн 310 тыс долларов или 4 млрд 462 млн 706 тыс драмов.

С момента создания 5 декабря 2024 года на единый счет восстановленных средств, созданный решением правительства, поступило 17 млрд 167 млн драмов.

В рамках последнего пункта повестки дня были представлены работы по развитию Системы осведомления и существующие проблемы. Министр юстиции Србуи Галян отметила, что в результате проделанной работы по совершенствованию Системы осведомления в последнее время увеличилось количество оповещений. В частности, было отмечено, что в 2021 году количество оповещений составило 75, в 2022 и 2023 годах - по 116, в 2024 году - 380, а в первой половине 2025 года это число уже достигло

282.

По словам ответственных лиц, при совершенствовании Системы осведомления также учитываются международный опыт, улучшение анонимности и гарантий безопасности. Также были представлены предложения по развитию системы.

Подводя итоги заседания, премьер-министр Пашинян поручил продолжить обсуждения представленных и поднятых вопросов и представить на следующем заседании шаги по их решению.