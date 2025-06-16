Понедельник, 16 Июня 2025 10:17

АрмИнфо. Случилось то, что одни так хотели, другие боялись и многие ожидали. Израиль напал на Иран. Третий день войны, которая грозит превратиться в ядерную, написал в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат выразил соболезнования всем в Иране и Израиле, кто стал жертвой авантюризма и безответственности израильских властей. "В который раз очевидно, что в политике заходят слишком далеко, когда не отдают себе полный отчёт к чему это приведёт. Или, как с Нетаньяху, думая только о себе любимом, пробуют растворить собственную бесславную операцию в Газе, поднимая волну всемирного потопа. Америка выглядит собакой, которой вертит хвост. Дав отмашку Израилю, Трамп на третий день пытается отползти, но при этом не перестаёт представлять атаки Израиля как допустимое средство принуждения к сделке и миру. Кроме ходячего анекдота Макрона в это никто не в состоянии верить", - отметил политик.

При этом российский депутат подчеркнул, что у него никогда не было сомнений, что для Израиля, США, и их явных или скрытых доброжелателей Иран виноват уж тем, что существует. По словам Затулина, Израиль нанёс смертельный удар по тем в Иране, кто считал, что можно договориться.

"Такие, конечно, есть, но теперь, можно сказать, "были". Умиляет, что в своих первых заявлениях и Нетаньяху, и Трамп вспомнили про Персидскую империю, которая на 2500 лет старше американской. На каждого мудреца довольно простоты, и с теплотой вспоминая про дружбу с Киром Великим, руководство Израиля одновременно призвало Азербайджан не терять времени и вернуть себе никогда не принадлежавшие ему азербайджанские земли (на самом деле Азербайджан когда-то принадлежал Ирану, а не наоборот)", - продолжил он.

Политик считает любопытным то, как поведёт себя при развитии ситуации друг, союзник и стратегический партнёр России Азербайджан. "Пока возобладала умеренность -Глава МИД Азербайджана Байрамов заверил своего иранского коллегу, что "использование территорий Азербайджана любой страной против третьей страны, в том числе Ирана, невозможно". Верится с трудом. Скорее всего, кроме очевидного военного риска, это Турция удерживает Азербайджан от попытки поживиться за счёт Ирана, не желая победы Израиля",- полагает Затулин.

Касаясь позиции Ирана, депутат отметил, что словоохотливый Никол Пашинян, наверное, хотел бы набрать в рот воды, когда дело касается оценок происходящего. "Но случившись в эти дни на конференции в Чехии, на любезном Западе, он был вынужден выдавить из себя несколько слов осуждения. Не надо обольщаться: Пашинян идёт к сделке с Алиевым под патронажем Запада и США. И ему не до Ирана, который, вообще-то чуть ли не единственный противостоял попыткам Турции и Азербайджана пробить через Армению коридор друг к другу", - заметил он.

Вместе с тем политик считает, что Путин не был бы Путиным, если бы не попытался исправить ситуацию, которая развивается в опасном для России направлении. "После разговора с ним Трамп перестал праздновать и заговорил о том, что США тут ни при чём. Мы надеемся обсудить всё это - на 18 июня наш Институт стран СНГ давно запланировал проведение в московском "Президент отеле" совместной с партнёрским Институтом международных исследований МИД Ирана конференции "Российско- иранское сотрудничество в меняющемся мире". Мир, слишком быстро меняясь за это время всё больше становится войной. Но мы ждём наших иранских коллег, как договаривались, в Москве", - заключил Затулин.