Понедельник, 16 Июня 2025 10:16

АрмИнфо. 16 июня температура воздуха в Армении понизится на 4-7 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, по ночам с 16 по 18 июня в регионах страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами, возможно также выпадение града. 19-20 июня ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветра усилятся до 20- 24 м/с.

В Ереване 16 июня днем, а также по ночам 17-18 июня и 20 июня ожидается погода без осадков. Вечером 17 июня в некоторых районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время гроз порывы ветров достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха в столице 16 июня

днем составит 27-29 градусов, вечером - 20-22 градуса, в ночь с 16 на 17 июня - 14-16 градусов выше нуля.