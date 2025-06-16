|Бок о бок: стартовала новая программа IDBank для женщин, вынужденно переселённых из Арцаха
|В Ереване прошли армяно-туркменские межмидовские консультации
|В здании генпрокуратуры Армении откроется правовая лаборатория ЕГУ
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|В Ереване состоялась 24-я региональная встреча национальных органов стран Восточной Европы ОЗХО
|Армянский "Арцах" выступил на джазовом фестивале в Москве
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|В Армении будет ужесточено наказание за кражу автозапчастей
|Омбудсмен Армении осудила насилие правоохранителей в отношении журналиста
|АРФД: у армянского народа есть силы, мудрость и воля преодолеть нынешний кризис и построить достойное будущее
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|Российский депутат: Для Израиля, США, и их явных или скрытых доброжелателей Иран виноват уж тем, что существует
|Температура воздуха в Армении понизится на 4-7 градусов - синоптики
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|Закрытие воздушного пространства Ирана привело к задержке граждан Азербайджана в аэропорту "Звартноц" - СНБ Армении
|Задачи разрывать отношения с Россией нет - Пашинян
|Мы рассчитываем на то, что армянская сторона не будет предпринимать каких-то шагов, ставящих под вопрос то ценное, что есть в наших отношениях - Сергей Копыркин
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|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Секретарь Совбеза Армении признал наличие факторов, ставящих под сомнение прогресс в подписании мирного договора с Азербайджаном
|Посол РФ в Армении: Россия готова и далее предпринимать все необходимые действия для содействия обеспечению суверенитета Армении
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|Сергей Копыркин: Россия не просто не уходит с Южного Кавказа, но и не ослабляет своего внимания, ни к ситуации в регионе, ни к отношениям с Арменией
|Оппозиционный депутат Артур Саргсян признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
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|Глава Союза армян России обратился в МИД РФ в связи с вынужденной посадкой самолетов с этническими армянами в Баку
|Арарат Мирзоян: Армения занимает важную позицию в контексте взаимосвязи Индии и Европы
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АрмИнфо.В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.
По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.
Прибывшим были предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости.
В рамках реализации гуманитарной миссии, соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями.
В этом контексте Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства, что является особо актуальным в Международный год мира и доверия, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.
|Бок о бок: стартовала новая программа IDBank для женщин, вынужденно переселённых из Арцаха
|В Ереване прошли армяно-туркменские межмидовские консультации
|В здании генпрокуратуры Армении откроется правовая лаборатория ЕГУ
|В НС РА к ответственности привлекаются только представители СМИ, в то время как инциденты остаются без последствий для депутатов - заявление
|Дашнакцакан: В результате израильских ударов по Тегерану повреждено здание армянской газеты "Алик"
|Архиепископ: все то, что сказал Пашинян о Католикосе всех армян, является ложью
|Юрист: Кампания против Армянской Церкви нацелена на подрыв государственности
|Мэр Еревана распорядился в течение лета снять с оборота бумажные разовые транспортные билеты с QR-кодом
|В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за уклонение резервиста от явки на сборы
|В Ереване состоялась 24-я региональная встреча национальных органов стран Восточной Европы ОЗХО
|Армянский "Арцах" выступил на джазовом фестивале в Москве
|Сотрудник полиции, применивший насилие в отношении журналистки, уволен со службы - МВД РА
|Полиция при разгоне акции касахцев на трассе Аштарак-Ереван применила грубую силу, задержаны 11 человек
|В Армении будет ужесточено наказание за кражу автозапчастей
|Омбудсмен Армении осудила насилие правоохранителей в отношении журналиста
|АРФД: у армянского народа есть силы, мудрость и воля преодолеть нынешний кризис и построить достойное будущее
|Правоохранители отчитались перед Пашиняном по делам коррупционного характера
|Российский депутат: Для Израиля, США, и их явных или скрытых доброжелателей Иран виноват уж тем, что существует
|Температура воздуха в Армении понизится на 4-7 градусов - синоптики
|Туркменистан оказывает гуманитарную помощь иностранным гражданам, прибывающим из Ирана
|Плановые отключения электроэнергии 16 июня
|Бюро АРФД осудил действия Израиля против Ирана и иранского народа
|МИД Армении и Ирана обменились мнениями по текущим событиям
|В Лори прошли масштабные работы по очистке рек после наводнения в мае прошлого года
|NRSC: На данный момент никаких изменений естественного радиоактивного фона в южных районах Армении зафиксировано не было
|Армения и Мексика обсудили перспективы активизации политического диалога
|Посольство Армении в Израиле призвало граждан Армении сохранять бдительность и следовать официальным инструкциям
|Никол Пашинян поздравил главу правительства Соединенного Королевства по случаю национального праздника - Дня рождения короля Карла III
|Пашинян на GLOBSEC 2025: Правительство Армении привержено достижению мирного и прочного урегулирования с Азербайджаном
|Экс-премьер Армении по решению суда под домашним арестом
|Сообщение для средств массовой информации
|Как насладиться летом в полной мере
|Посольство Армении в Иране призвало граждан следовать официальным инструкциям
|Закрытие воздушного пространства Ирана привело к задержке граждан Азербайджана в аэропорту "Звартноц" - СНБ Армении
|Задачи разрывать отношения с Россией нет - Пашинян
|Мы рассчитываем на то, что армянская сторона не будет предпринимать каких-то шагов, ставящих под вопрос то ценное, что есть в наших отношениях - Сергей Копыркин
|Секретарь Совбеза Армении подтвердил, что Азербайджан не предоставил армянской стороне свою позицию по инцидентам на границе
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Секретарь Совбеза Армении признал наличие факторов, ставящих под сомнение прогресс в подписании мирного договора с Азербайджаном
|Посол РФ в Армении: Россия готова и далее предпринимать все необходимые действия для содействия обеспечению суверенитета Армении
|Проект закона об откупе от службы в армии не прошел
|Сергей Копыркин: Россия не просто не уходит с Южного Кавказа, но и не ослабляет своего внимания, ни к ситуации в регионе, ни к отношениям с Арменией
|Оппозиционный депутат Артур Саргсян признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Замминистра обороны: ситуация на армяно- азербайджанской границе относительно спокойная
|Глава Союза армян России обратился в МИД РФ в связи с вынужденной посадкой самолетов с этническими армянами в Баку
|Арарат Мирзоян: Армения занимает важную позицию в контексте взаимосвязи Индии и Европы
|Овик Абрамян задержан
|Сотрудники безопасности парламента скрутили журналиста и силой вывели из здания НС Армении
|Фонд здоровья детей Армении — бенефициар программы Сила одного драма в июне
|Спикер НС: действия Израиля против Ирана подрывают глобальные усилия по ядерной программе Тегерана
|Арцахская епархия ААЦ: Азербайджан пытается присвоить монастырь Цицернаванк в Арцахе путем его реставрации
|Армения проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Секторе Газа
|МИД Армении осудил одностороннее нападение на Иран
|Армянская община Грузии провела акцию в поддержку ААЦ
|Тюрколог: Если столкновение Ирана и Израиля перерастет в полномасштабную войну, есть риск, что точкой давления на Иран будет Сюник
|Армянский эксперт: американская сторона заявила о своей непричастности к ударам Израиля по Ирану
|Фракция <Айастан> успешно провалила как дело перекрытия улиц, так и работу инициированной ей же следственной комиссии: Бабкен Тунян
|Рейсы в Израиль, Иран и ОАЭ из ереванского аэропорта <Звартноц> отменены на фоне атак Израиля на Иран
|Состоялись консультации по консульским вопросам между Туркменистаном и Республикой Армения
|В Совете Европы глубоко впечатлены теми развитиями, которые Армения пережила за последние 30 лет: Ален Берсе
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
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|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
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