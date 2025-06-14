Суббота, 14 Июня 2025 15:36

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частные дома на 13-ой улице Норка, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 36-40 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 10 и частный дом 12/1 на улице А. Хачатряна, частные дома 7-15 на улице Бакунца;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы 5, 7 в Аване;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 частично улицы 5, 7, 18 в Ахтанаке;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 53/14, 53/13, 57/12, 59, 61, 63, 63/1, 63/2, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, 48, 48/4, 50 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 57/1, 59/1 на улице Церетели;

10։00-16։00 жилые дома 1, 1/1а, 1/10, 2, 2/10, 2/1а, 3, 3/1 в кв. “Аэрация”, общежитие N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Норашен, Хнаберд, Гегадзор, Гегадир, Татул, Ацашен, Цамакасар, Заринджа, Сусер, Канч, Ако, Сорик, Уджан, Оганаван, газозаправочная станция;

в Араратской области:

10:00-12:00 жилые дома 8, 9 в кв. ‘Нор”, частично улицы Азатамартинери и Шираза в городе Масис; частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улица Араратян, частично поселок Воску Корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат; частично села Ехегнаван, Аралез; села Лусашох, Ланджар, Ланджанист;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично села Гер-Гер, Ехегис, Шатин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-17։00 улицы 1-4, 6, 8, 14, 24, 26 в Ариндже; улицы Дзагеванк, Маштоца, Мнацаканян, Айк Гаспарян, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами); автостанция “Юсисаин”, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома Джрвежа; частично село Джрвеж; ресторанные комплексы улицы Тевосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), села Атис, Зовашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

11:00-16:00 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть, национальных парк ‘Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, ‘Вива Армения”, “Тим Телеком”;

11:00-16:30 населненый пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

10:00-13:00 частично улицы Исаакяна, Г. Нжде, Нансена, Хорурднери, Миллион, Антараин в городе Степанаван;

14:00-17:00 адрес: улица Микаеляна 78/1 в городе Степанаван.

10։00-11։30 село Мецаван;

12։00-14։30 село Мецаван;

15։00-16։30 село Мецаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.