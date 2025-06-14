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АрмИнфо. Бюро АРФД осуждает действия Израиля против Ирана и иранского народа и считает неприемлемой политику решения межгосударственных проблем военным путем. Об этом говорится в официальном заявлении организации, поступившем в АрмИнфо.
В АРФД отметили, что нападение и масштабные военные действия Израиля против Ирана противоречат Уставу ООН, международному праву и ставят под удар право мирного населения на жизнь. <В контексте военных действий и продолжающихся геополитических потрясений на Ближнем Востоке действия Израиля вызывают серьезную озабоченность и чреваты непредсказуемым развитием событий. Дальнейшее развитие ситуации приведет к неизбежным негативным последствиям, особенно к подрыву крайне хрупкой стабильности, безопасности и мира в регионе>, - говорится в источнике.
АРФД выразил крайнюю обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Выразив соболезнования родственникам погибших, в Бюро подчеркнули, что лучший способ избежать широкомасштабной войны - это переговорный процесс.
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|Почему сейчас? Потому что в святом для меня месте происходит святотатство: Пашинян
|Пашинян: очередная моя встреча с родными и близкими пропавших без вести солдат состоится через 2 месяца
|Президент Армении посетил резиденцию посла Великобритании
|Парламент Арцаха не выдвинул кандидата в президенты НКР из-за сложной внутриполитической ситуации
|Пресс-служба Карапетяна выступила с заявлением в связи судебным преследованием бизнесмена
|Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов проводит проверки в 30 кафе "Пицца Ташир", одно заведение закрыто
|СК: Самвел Карапетян публично призвал к захвату власти
|Родители без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста в связи с увольнением главы СНБ Армении
|Происходящее с электросетями Армении несет в себе риски для национальной безопасности - политолог
|Глава МОНКС Армении и посол Уругвая обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества
|Пашинян прокомментировал слухи, распространяемые в основном членами его команды о том, что в действиях Самвела Карапетяна видна <рука Кремля>
|Пашинян назвал <провокационными> заявления об угрозе Сюнику на фоне эскалации ирано- израильского конфликта
|Апелляционный суд Армении оставил без изменения приговор экс-командующему Армией обороны Арцаха
|Ардшинбанк продолжает расширять сеть современных филиалов
|Пашинян не стал раскрывать повестку предстоящего визита с Эрдоганом
|Пашинян считает ниже своего достоинства комментировать слова Марии Захаровой и Владимира Соловьева
|Я думаю, что у меня есть доказательства нарушения целибата служителями ААЦ, заявил Пашинян
|Самвел Карапетян обвиняется в "публичном призыве к захвату власти" в стране - команда защиты
|Айказ Фанян предупредил о рисках, с которыми столкнется Армения при при попытке национализировать <Электросети>
|Оппозиционер о задержании Карапетяна: Власти Армении рассматривают любые заявления по мобилизации общественности как потенциальную угрозу
|Адвокат: Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти
|Самвел Карапетян: вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти в Армении
|Премьер-министр РА: в парламент уже внесен проект закона о национализации ЗАО "Электрические сети Армении"
|Премьер: Республике Армения никто не может угрожать
|Произошедшее с бизнесменом Самвелом Карапетяном - беспрецедентный случай - бывший глава СНБ
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие во втором Саммите «Центральная Азия–Китай»
|Фракция "Армения": Поддержка Самвелом Карапетяном ААЦ побудила армянского премьера учинить расправу над бизнесменом
|Премьер-министр РА: национализация ЗАО "Электрические сети Армении" произойдет быстро
|В РПЦ назвали недопустимыми нападки армянских властей на Гарегина II
|Российский депутат: Обыски в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна - своего рода "черная метка" ему со стороны Пашиняна
|Самвел Карапетян находится в СК, в отношении него возбуждено уголовное дело: СМИ
|Карен и Нарек Карапетяны вышли из полицейского отделения
|Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности
|Международный комитет защиты прав человека обращает внимание генпрокурора РА на действия правоохранительных органов Армении
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 5-7 градусов
|Власти намерены национализировать принадлежащие Карапетяну "Электросети"
|Поддержка российского журналиста Соловьева бизнесмену Карапетяну вызвала нервную реакцию у спикера парламента Армении
|Захарова о ситуации вокруг Самвела Карапетяна: Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие
|Посол Ирана поблагодарил Армению за занятую позицию в связи с нападением Израиля на ИРИ
|Заявление: РПА решительно осуждает действия режима против Самвела Карапетяна
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал власти Армении незамедлительно прекратить преследования в отношении Самвела Карапетяна
|Ален Симонян: просто так никого не задерживают
|Самвел Карапетян: Я буду бороться за святыни армянского народа всеми своими силами
|Брат Самвела Карапетяна: Все что было сказано, было верно сказано, и даже мало
|Ирано-израильский конфликт создает серьезные риски и для азербайджанского капитала - эксперт
|Саргсян: Затягивание ирано-израильского конфликта может иметь непредсказуемые последствия для Армении
|Задержан глава группы компаний "Ташир" после выступления с критикой антицерковной политики властей
|Армения и Ирак готовятся к подписанию меморандума о двухстороннем сотрудничестве в сфере молодежи и спорта
|В Капане в третий раз пройдет Международный музыкальный фестиваль Kapan Fest-2025
|О каких предварительных условиях договорится Пашинян в ходе встречи с Эрдоганом
|ВТБ (Армения) запустил новый сервис переводов на карты «Мир» всех российских банков
|Глава группы компаний "Ташир" не исключил вмешательства в антицерковную кампанию властей Армении
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|Провал переговоров США на российском и иранском треке ослабят влияние Москвы и Тегерана на Южном Кавказе - эксперт
|<Золотой абрикос> перекроил фестивальный формат: 8 армянских ковров как один путь к кино
|Ален Симонян подтвердил: Пашинян едет в Турцию по приглашению Эрдогана
|Власти Армении оценивает возможные риски, вытекающие из ситуации вокруг Ирана - вице-спикер
|Ален Симонян коснулся рисков для Армении и, в частности, Сюникской области на фоне ирано-израильского конфликта
|Читать больше
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