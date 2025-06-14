Суббота, 14 Июня 2025 15:35

АрмИнфо. Бюро АРФД осуждает действия Израиля против Ирана и иранского народа и считает неприемлемой политику решения межгосударственных проблем военным путем. Об этом говорится в официальном заявлении организации, поступившем в АрмИнфо.

В АРФД отметили, что нападение и масштабные военные действия Израиля против Ирана противоречат Уставу ООН, международному праву и ставят под удар право мирного населения на жизнь. <В контексте военных действий и продолжающихся геополитических потрясений на Ближнем Востоке действия Израиля вызывают серьезную озабоченность и чреваты непредсказуемым развитием событий. Дальнейшее развитие ситуации приведет к неизбежным негативным последствиям, особенно к подрыву крайне хрупкой стабильности, безопасности и мира в регионе>, - говорится в источнике.

АРФД выразил крайнюю обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Выразив соболезнования родственникам погибших, в Бюро подчеркнули, что лучший способ избежать широкомасштабной войны - это переговорный процесс.