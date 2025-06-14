Суббота, 14 Июня 2025 14:59

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом глава МИД Армении сообщил в своем микроблоге в Х (Твиттер).

Он отметил, что вместе с министром Арагчи они обсудили последние события и обменялись мнениями по текущей ситуации. В соответствии с позицией Армении, Мирзоян подчеркнул важность управления рисками и предотвращения эскалации в регионе.