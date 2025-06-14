Суббота, 14 Июня 2025 12:39

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру по случаю Национального праздника страны - Дня рождения короля Карла Третьего.

В послании Пашинян подчеркнул, что основанные на фундаментальных принципах демократии, верховенства закона и защиты прав человека отношения между Арменией и Соединенным Королевством продолжают динамично развиваться.

В этом контексте он придал особое значение поддержке со стороны Соединенного Королевства проводимым в Армении демократическим реформам.

<Руководствуясь духом стратегического диалога Армения-Соединенное Королевство, правительство Армении привержено углублению партнерства и укреплению двустороннего сотрудничества на благо наших стран и народов. Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья, а дружественному народу Соединенного Королевства - процветания и мира>, - отметил глава правительства Армении.