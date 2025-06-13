Пятница, 13 Июня 2025 19:09

АрмИнфо.Лето пролетает незаметно — с этим ощущением сталкиваются многие. Особенно когда долго ждёшь заветных отпускных дней или поездки к морю. Но как сделать так, чтобы лето не ускользало сквозь пальцы, а каждый его день оставался в памяти?

Главное — не строить всё лето исключительно вокруг отпуска. Не стоит «замораживать» будни в ожидании одной-единственной поездки. Даже в рутине можно находить моменты отдыха и радости: выделите хотя бы один день, наполните его летними активностями — прогулкой, пикником, встречей с друзьями или даже утренним кофе на свежем воздухе. Так вы сможете проживать лето, а не просто ждать его кульминации.

Горы, долины и зелёные поля: наслаждайтесь летом в Армении

Армения — страна, где можно любоваться природой в любое время года, но именно летом её красота раскрывается особенно ярко. Зелёные холмы, цветущие поля, скрытые горные озёра, пробуждающиеся к жизни, — всё это зовёт на короткие побеги из города. Леса Дилижана, свежесть воздуха Дендропарка, ласковые волны озера Севан и живописные походные маршруты — идеальный выбор для тех, кто ценит активные воскресенья и близость к природе.

Пикник в любимом парке — и не только

Не стоит недооценивать идею пикника — это один из самых простых и приятных способов провести летний день. Пикник может стать идеальным сценарием для свидания, встречи с друзьями или тёплого семейного вечера. Это может быть ваш любимый городской парк, уютное место за городом или, наконец, то место, куда вы давно хотели выбраться. Возьмите с собой сезонные фрукты, немного сладостей, холодный кофе или чашку горячего — на ваш вкус. Плед, хорошее настроение и приятная компания — всё, что нужно для идеального летнего отдыха.

Бассейн, солнечные ванны и холодный лимонад — всё, что нужно для идеального лета

Летом открытые бассейны становятся настоящими оазисами. В последние годы они всё чаще наполняются любителями отдыха — и неудивительно: в конце жаркой рабочей недели окунуться в прохладную воду и понежиться на солнце — один из лучших способов перезагрузки. Особенно, если не хочется уезжать далеко от столицы.

Если вы вдруг пропустили это, сезон бассейнов уже открыт! И у нас для вас отличная новость: с 15 июня по 31 августа 2025 года при оплате через Idram в следующих бассейнах вы получите 30% мгновенных idcoin-ов:

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