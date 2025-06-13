Пятница, 13 Июня 2025 18:59

АрмИнфо. Посольство РА в Иране настоятельно призвало граждан Армении сохранять бдительность, следовать официальным указаниям и в случае чрезвычайных ситуаций обращаться в посольство. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Иране.

В связи с текущей ситуацией, в представительстве рекомендовали гражданам при необходимости обращаться за помощью по следующим контактам: по электронной почте ([email protected]), через социальные сети Фейсбук и Инстаграм, а также по телефонам: +98 21 66704833 и мобильному номеру +989053774966.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня объявила о "превентивном" ударе по "ядерной программе Ирана". ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз близ Тегерана. По данным иранского информационного агентства IRNA, в результате израильских ударов погибли генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана, Мохаммад-Мехди Техранчи, ученый- атомщик, президент Исламского свободного университета, и Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана. В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.

Добавим, что в связи с ситуацией в аэропорту "Звартноц" отменены или задержаны рейсы в Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В частности, отменены рейсы авиакомпании "FlyOne" Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив, "Fly Dubai" Дубай- Ереван-Дубай и "Wizz Air" Абу-Даби-Ереван-Абу-Даби. Задержан рейс "Armenia Airways" Тегеран-Ереван-Тегеран.