|Как насладиться летом в полной мере
|Посольство Армении в Иране призвало граждан следовать официальным инструкциям
|Закрытие воздушного пространства Ирана привело к задержке граждан Азербайджана в аэропорту "Звартноц" - СНБ Армении
|Задачи разрывать отношения с Россией нет - Пашинян
|Мы рассчитываем на то, что армянская сторона не будет предпринимать каких-то шагов, ставящих под вопрос то ценное, что есть в наших отношениях - Сергей Копыркин
|Секретарь Совбеза Армении подтвердил, что Азербайджан не предоставил армянской стороне свою позицию по инцидентам на границе
|В Армении будут отмечены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Секретарь Совбеза Армении признал наличие факторов, ставящих под сомнение прогресс в подписании мирного договора с Азербайджаном
|Посол РФ в Армении: Россия готова и далее предпринимать все необходимые действия для содействия обеспечению суверенитета Армении
|Проект закона об откупе от службы в армии не прошел
|Сергей Копыркин: Россия не просто не уходит с Южного Кавказа, но и не ослабляет своего внимания, ни к ситуации в регионе, ни к отношениям с Арменией
|Оппозиционный депутат Артур Саргсян признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Замминистра обороны: ситуация на армяно- азербайджанской границе относительно спокойная
|Глава Союза армян России обратился в МИД РФ в связи с вынужденной посадкой самолетов с этническими армянами в Баку
|Арарат Мирзоян: Армения занимает важную позицию в контексте взаимосвязи Индии и Европы
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|Сотрудники безопасности парламента скрутили журналиста и силой вывели из здания НС Армении
|Фонд здоровья детей Армении — бенефициар программы Сила одного драма в июне
|Спикер НС: действия Израиля против Ирана подрывают глобальные усилия по ядерной программе Тегерана
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|Армянский эксперт: американская сторона заявила о своей непричастности к ударам Израиля по Ирану
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АрмИнфо. В Армении принят закон о старте процесса членства в Европейском Союзе. Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с ЕС. Но с другой стороны у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, поскольку наша внешняя политика сбалансированная и балансируется. И это наша стратегия. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии <Используя момент для построения долгосрочных партнерских отношений с соседями> в рамках форума в Праге.
При этом премьер признал, что <в какой-то момент в будущем> Еревану придется выбирать между ЕС и ЕАЭС.
Никол Пашинян подчеркнул, что развитие демократии имеет стратегическое значение для правительства Армении и подчеркнул важность последовательной и непрерывной поддержки ЕС в этом вопросе.
Премьер-министр отметил, что целью Республики Армения является установление стабильного и долгосрочного мира в регионе совместно со странами региона.
<И вы знаете, что в этом году мы смогли завершить переговоры с Азербайджаном по мирному соглашению между нашими странами с положительными результатами. Другими словами, этот проект был согласован на двусторонней основе, и теперь настало время подписать мирное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе консультаций с Азербайджаном, чтобы достичь этой точки и подписать мирное соглашение>, - сказал Никол Пашинян.
|Как насладиться летом в полной мере
|Посольство Армении в Иране призвало граждан следовать официальным инструкциям
|Закрытие воздушного пространства Ирана привело к задержке граждан Азербайджана в аэропорту "Звартноц" - СНБ Армении
|Задачи разрывать отношения с Россией нет - Пашинян
|Мы рассчитываем на то, что армянская сторона не будет предпринимать каких-то шагов, ставящих под вопрос то ценное, что есть в наших отношениях - Сергей Копыркин
|Секретарь Совбеза Армении подтвердил, что Азербайджан не предоставил армянской стороне свою позицию по инцидентам на границе
|В Армении будут отмечены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Секретарь Совбеза Армении признал наличие факторов, ставящих под сомнение прогресс в подписании мирного договора с Азербайджаном
|Посол РФ в Армении: Россия готова и далее предпринимать все необходимые действия для содействия обеспечению суверенитета Армении
|Проект закона об откупе от службы в армии не прошел
|Сергей Копыркин: Россия не просто не уходит с Южного Кавказа, но и не ослабляет своего внимания, ни к ситуации в регионе, ни к отношениям с Арменией
|Оппозиционный депутат Артур Саргсян признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Замминистра обороны: ситуация на армяно- азербайджанской границе относительно спокойная
|Глава Союза армян России обратился в МИД РФ в связи с вынужденной посадкой самолетов с этническими армянами в Баку
|Арарат Мирзоян: Армения занимает важную позицию в контексте взаимосвязи Индии и Европы
|Овик Абрамян задержан
|Сотрудники безопасности парламента скрутили журналиста и силой вывели из здания НС Армении
|Фонд здоровья детей Армении — бенефициар программы Сила одного драма в июне
|Спикер НС: действия Израиля против Ирана подрывают глобальные усилия по ядерной программе Тегерана
|Арцахская епархия ААЦ: Азербайджан пытается присвоить монастырь Цицернаванк в Арцахе путем его реставрации
|Армения проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Секторе Газа
|МИД Армении осудил одностороннее нападение на Иран
|Армянская община Грузии провела акцию в поддержку ААЦ
|Тюрколог: Если столкновение Ирана и Израиля перерастет в полномасштабную войну, есть риск, что точкой давления на Иран будет Сюник
|Армянский эксперт: американская сторона заявила о своей непричастности к ударам Израиля по Ирану
|Фракция <Айастан> успешно провалила как дело перекрытия улиц, так и работу инициированной ей же следственной комиссии: Бабкен Тунян
|Рейсы в Израиль, Иран и ОАЭ из ереванского аэропорта <Звартноц> отменены на фоне атак Израиля на Иран
|Состоялись консультации по консульским вопросам между Туркменистаном и Республикой Армения
|В Совете Европы глубоко впечатлены теми развитиями, которые Армения пережила за последние 30 лет: Ален Берсе
|Уголовная полиция вновь задержала охранников, оказывающих услуги Артуру Ванецяну
|Левон Тер-Петросян отреагировал на нападки Пашиняна в адрес ААЦ
|Пашинян отправится в Анкару для встречи с Эрдоганом
|Армения в третий раз проведет международную конференцию "Объединяемся во имя социальной справедливости"
|Аргишти Мехакян возглавит предвыборный список <Гражданского договора> на внеочередных выборах в Вагаршапате
|Оппозиционер: Без уличной борьбы осуществить процесс импичмента в отношении Никола Пашиняна невозможно
|Глава МИД Армении в Марселе примет участие в конференции "Райсина Средиземноморья"
|Серж Саргсян: для полноценного процесса импичмента премьер-министра Армении необходимы не 36 голосов, а 54 голоса
|Пашинян требует, чтоб фракция <Армения> отчиталась об итогах работы комиссии по предполагаемому хищению средств Всеармянского фонда <Айастан>
|Главред кипрской газеты: Выживание Армении требует отказа от политики иллюзий
|Минюст Армении предлагает ввести письменный порядок рассмотрения апелляций
|Посол РФ в Баку: Москва готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Плановые отключения электроэнергии 13 июня
|Тюрколог: Пока мир готовится к войне, в Армении мишенью становятся общество и национальные институты, а не внешние угрозы
|Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
|Пашинян заверяет, что у него нет кандидата на должность Католикоса Всех армян и его повестка не продиктована азербайджано-турецкой нарративой
|В Ереване произошел очередной инцидент с водителем городского автобуса
|Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей в Чамбараке
|Группа компаний Team, NVIDIA и Firebird объявляют о мегапроекте стоимостью $500 млн. для создания регионального центра суперкомпьютеров на базе ИИ
|Поисково-спасательные работы в Чамбараке завершены - МВД
|Армения и Эфиопия отмечают важность активизации экономических связей между двумя государствами
|Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц
|МОНКС готовит изменения в языковом законодательстве Армении
|Армения хочет купить индийские истребители - СМИ
|Владимир Карапетян вручил копии верительных грамот главе МИД Мальты
|Армения отмечает необходимость применения интегрированных подходов для обеспечения устойчивости окружающей среды - МИД РА
|Завершилось обсуждение фракций <Айастан> и <Честь имею> по вопросу выражения недоверия действующему премьеру. Каковы итоги
|Давид Ананян: власти преследуют цель подорвать авторитет Церкви, чтобы затмить свои собственные преступные неудачи
|Число погибших в результате взрыва в Чамбараке возросло до четырех - МВД
|Присутствие российской военной базы в Армении является важным элементом архитектуры безопасности - Захарова
|Америабанк представлен на первой выставке TOON EXPO в Москве
|Читать больше
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