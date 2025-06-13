Пятница, 13 Июня 2025 18:55

АрмИнфо. В Армении принят закон о старте процесса членства в Европейском Союзе. Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с ЕС. Но с другой стороны у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, поскольку наша внешняя политика сбалансированная и балансируется. И это наша стратегия. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе панельной дискуссии <Используя момент для построения долгосрочных партнерских отношений с соседями> в рамках форума в Праге.

При этом премьер признал, что <в какой-то момент в будущем> Еревану придется выбирать между ЕС и ЕАЭС.

Никол Пашинян подчеркнул, что развитие демократии имеет стратегическое значение для правительства Армении и подчеркнул важность последовательной и непрерывной поддержки ЕС в этом вопросе.

Премьер-министр отметил, что целью Республики Армения является установление стабильного и долгосрочного мира в регионе совместно со странами региона.

<И вы знаете, что в этом году мы смогли завершить переговоры с Азербайджаном по мирному соглашению между нашими странами с положительными результатами. Другими словами, этот проект был согласован на двусторонней основе, и теперь настало время подписать мирное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе консультаций с Азербайджаном, чтобы достичь этой точки и подписать мирное соглашение>, - сказал Никол Пашинян.