Пятница, 13 Июня 2025 18:52

АрмИнфо.Нам важно, чтобы внешняя политика Армении не создавала каких-то проблемных моментов в наших отношениях, мы рассчитываем на то, что армянская сторона, наши армянские союзники, не будут предпринимать каких-то шагов, ставящих под вопрос то ценное, что есть в наших отношениях, что наработано за многие века. Об этом сказал в интервью Euromedia24 посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

При этом он подчеркнул, что российская сторона с уважением относится к внешней политике своих партнеров и стремлению диверсифицировать свои отношения. <Это полное суверенное право любого государства. Россия тоже проводит такую диверсифицированную политику, как вы знаете>, - сказал российский дипломат.

При этом Копыркин выразил уверенность, что Армения и Россия, как суверенные государства, заинтересованы в самых тесных отношениях. <Нас много что объединяет, и эти отношения очень важны с точки зрения обеспечения нашего мирного, безопасного, процветающего будущего>, - резюмировал посол