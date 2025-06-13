Пятница, 13 Июня 2025 16:52

АрмИнфо. В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 13 июня выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе "О службе в полиции".

Представляя поправки, заместитель министра внутренних дел РА Армен Мкртчян отметил, что в настоящее время верхний возрастной ценз ограничен 35 годами. Претенденты для работы в полиции будут оцениваться не по возрасту, а по профессиональным способностям, физической подготовки и состояния здоровья. В тоже время, применительно к представительницам женского пола, которые пожелают перейти на работу в полицию, регулирования останутся прежними.

Еще одним изменением полицейскому, вступившему в должность, будет предоставлена возможность пройти аттестацию не через шесть месяцев, а через два месяца. Лица, перешедшие на работу в систему полиции, в том числе, в муниципальную полицию, пройдут обучение в учебном комплексе МВД.