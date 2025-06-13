Пятница, 13 Июня 2025 16:15

АрмИнфо. Россия не просто не уходит с Южного Кавказа, но и не ослабляет своего внимания, ни к ситуации в регионе, ни к отношениям с Республикой Армения, как с братской и союзнической нам страной. Об этом в интервью Euromedia24 заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Сигналом, по его словам, могут послужить визиты на высоком уровне.

В этой связи посол напомнил, о совершенном визите в Москву главы МИД Армении, за чем последовал ответный визит главы российского МИД в Ереван, затем приезд главы Совета Федерации РФ.

Он призвал посмотреть фактам прямо в глаза: <География, история, гуманитарный фактор, вопросы безопасности - все это делает Россию неотъемлемой частью регионального расклада. <Как Россия может отсюда уйти? Конечно сейчас происходят непростые процессы, перед Россией стоят судьбоносные вызовы, об этом прекрасно знаем, но это ни в коей мере не умаляет значение Южного Кавказа, отношений с Арменией для РФ>, - подчеркнул дипломат. В этом ключе Копыркин со всей ответственностью заявил, что Южный Кавказ - это одно из приоритетных направлений внешней политики РФ.

Посол согласился с тем, что армяно-российские отношения переживают непростой период, что объективно, учитывая непростые процессы, происходящие в регионе и в мире, в целом. С одной стороны, происходящее дипломат назвал вызовом для двусторонних отношений, но с другой стороны - возможностью сделать их более зрелыми, устойчивыми, более адаптированными к нынешним очень непростым противоречивым реалиям.

По мнению Посла сейчас стоит задача вести откроенный, осмысленный, активный диалог, согласовывать свои позиции во избежание каких-то недопониманий, взаимного недоверия. <Это не значит, что мы должны со всем соглашаться. Но откроенный диалог, который основан на взаимном стремлении бережно сохранить то, что составляет сердцевину отношений между нашими странами, прежде всего народами, это задача, которая стоит перед такого рода контактами на высоком и высшем уровне>, - подчеркнул он.