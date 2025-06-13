Пятница, 13 Июня 2025 16:12

АрмИнфо. Бывший глава общины Сисиан Сюникской области, депутат оппозиционной фракции НС <Айастан> Артур Саргсян приговором суда признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РА.

Согласно источнику, приговором Антикоррупционного суда от 26 мая 2025 года бывший Артур Саргсян признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (часть 1 статьи 308, часть 1 статьи 314 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 г.).

Приговором суда также признаны виновными 6 лиц (в том числе должностные лица), совершивших аналогичные деяния в сговоре с Артуром Саргсяном.

<Артуру Саргсяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении должностного подлога в сговоре с другими лицами при осуществлении закупок для нужд общины за счет средств администрации общины Сисиан, в результате чего общине Сисиан был причинен имущественный ущерб в размере 3 млн 631 тыс. драмов. Артур Лаврентович Саргсян был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности>, - говорится в сообщении.