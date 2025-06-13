Пятница, 13 Июня 2025 14:11

АрмИнфо. В рамках майской программы «Сила одного драма» IDBank и Idram предоставят 4 991 788 драмов на проведение ежегодного лагеря «Айорди», в котором примут участие около 300 детей, потерявших родителей.

А в июне бенефициаром программы стал Фонд здоровья детей Армении. Все средства, собранные в течение месяца, будут направлены на приобретение медикаментов для детей с доброкачественными заболеваниями крови.

«Сила одного драма» отмечает 5-летие, и наш бенефициар в этом символичном месяце — Фонд здоровья детей Армении. Это было единогласное решение команды», — отметила Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности Idram и IDBank. «Вера, борьба, бесчисленные усилия и, наконец, победа — именно такой путь проходят дети, сталкивающиеся с болезнями. И на этом пути важна любая поддержка. Программа "Сила одного драма" — об этом: о финансовой помощи, которая складывается из миллионов драмов, собранных по одному. Но это не просто деньги — это отражение нашей ответственности, заботы и желания помочь. Это вклад наших компаний и наших пользователей, которые изо дня в день показывают, что им не всё равно. В данном случае — в отношении здоровья детей, которое мы считаем самой важной инвестицией».

Армен Мартиросян, директор фонда, отметил: «В четвертый раз программа "Сила одного драма" предоставляет десяткам детей возможность получить жизненно важные лекарства. Мы глубоко признательны Idram и IDBank за неизменную поддержку и постоянное присутствие рядом с нашими детьми. Хочу воспользоваться случаем и поздравить всю команду "Сила одного драма" с пятилетием. За эти годы программа на деле доказала, что каждый драм может стать началом больших и реальных перемен. Желаем вам новых достижений, вдохновляющих инициатив и значимых партнёрств, которые принесут пользу тем, кто в ней особенно нуждается».

Чтобы присоединиться к добрым делам «Силы одного драма», многого не требуется. Просто совершайте все Ваши платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ IDBanking.am, banking.idram.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании пожертвуют один драм на реализацию важных программ и инициатив.