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 Пятница, 13 Июня 2025 11:02
Наира Бадалян

Фракция <Айастан> успешно провалила как дело перекрытия улиц, так и работу инициированной ей же следственной комиссии: Бабкен Тунян

Фракция <Айастан> успешно провалила как дело перекрытия улиц, так и работу инициированной ей же следственной комиссии: Бабкен Тунян

АрмИнфо.Фактически фракция <Айастан> успешно провалила как дело перекрытия улиц, так и работу инициированной ей же следственной комиссии по изучению целесообразности использования средств, перечисленных Всеармянским фондом <Айастан> в госбюджет РА в дни 44-дневной войны. Такое мнение высказал депутат правящей фракции <Гражданский договор>, замглавы постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

Напомним, во время 44-дневной войны фондом <Айастан> со всего мира было собрано $170 млн. пожертвований. Большая часть этих средств, около $107 млн. (52 млрд. 703 млн.  драмов) было перечислено правительству РА, с условием, что эти средства будут направлены на финансирование инфраструктурных, социальных, здравоохранительных программ. Решение было принято без участия всех членов попечительского совета, в том числе бывших президентов РА и Арцаха, более того, приглашение на участие им не было отправлено. Позже из членов Совета только Роберт Кочарян поднял данный вопрос и отметил, что исполнительная дирекция Всеармянского фонда <Айастан> должна отчитаться перед попечительским советом. В связи с чем в октябре 2021 года была создана временная парламентская комиссия по изучению целесообразности использования средств, перечисленных Всеармянским фондом <Айастан> в госбюджет РА.

Накануне Пашинян потребовал, чтобы оппозиционная фракция отчиталась об итогах работы комиссии. <Разве не Арцвик Минасян (секретарь фракции НС <Айастан>) был руководителем данной следственной комиссии? Где их отчет? Пусть напишут и подпишут, что украли, а мы будем знать, что делать дальше. Красиво подадим в суд и заставим их утверждать обратное>, - сказал Пашинян заседании правительства 12 июня.

<Мы не только не сопротивлялись, а наоборот, приветствовали и были вовлечены в работу комиссии, чтобы были получены ответы на все волнующие общественность вопросы>, - написал Тунян в соцсети.

По его словам, Следственная комиссия провела несколько заседаний под председательством Арцвика Минасяна, после чего парламентская оппозиция потеряла интерес к созданной ею инициативе.

<Комиссия была создана сроком на 6 месяцев и к концу срока она должна была либо завершить свою работу и представить заключение, либо должно было быть предложено продлить работу комиссии еще на 6 месяцев.

Однако в апреле 2022 года депутаты фракции <Айастан> были заняты перекрытием улиц (политический бойкот) и не явились на сессию НС, чтобы выступить с таким предложением.  И комиссия, как таковая, прекратила свое существование>, - отметил провластный депутат.

Бабкен Тунян отметил, что обратился к данной темен, поскольку накануне о ней заговорил сам премьер Никол Пашинян, а глава офиса Роберта Кочаряна - Баграт Микоян, вместо того, чтобы говорить о главной теме - <работе созданной ими следственной комиссии и ее фактическом провале, повторил тезисы, которые распространяли члены фракции <Айастан> до создания комиссии>.

<Вот и вся история и стиль работы наших оппозиционеров. Говорить о чем-то, предъявлять обвинения, создавать комиссию для их доказательства, потом ее дезактивировать и фактически провалить, потом снова говорить о том же>, - резюмировал провластный депутат.

Отметим, что накануне Баграт Микоян, руководитель аппарата второго президента, дал Yerevan.Today комментарий по теме, заявив, что $100 млн. из Всеармянского фонда <Айастан> исчезли на глазах у всех, причем в то время, когда он (Пашинян) был и премьер- министром, и членом Совета попечителей фонда. <Можно смело сделать вывод, что эти $100 милн. были украдены и/или зачислены на зарубежный банковский счет какого-то чиновника.  Элита ГД (Гражданский договор), которая жиреет и богатеет с каждым днем, является ярким тому подтверждением. И самое отвратительное, что эти исчезнувшие $100 млн. - это деньги, собранные нашими соотечественниками во время войны и должны были быть направлены на оборонные цели>, - подчеркнул он

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