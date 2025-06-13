Пятница, 13 Июня 2025 10:03

АрмИнфо.11 июня 2025 года состоялись консультации по консульским вопросам между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Армения с участием представителей компетентных органов двух государств в г. Ереване.

Туркменскую делегацию возглавил начальник департамента консульской службы МИД Довлетмурат Муратов, армянскую –начальник консульского управления МИД Армении Артур Петросян.

В ходе консультаций, прошедших в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере. Особое внимание было уделено вопросам защиты прав и интересов физических и юридических лиц, вопросам гражданства, а также условиям взаимных поездок граждан двух стран.

По итогам встречи стороны подписали соответствующий протокол и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру консульских отношений.