Пятница, 13 Июня 2025 09:55

АрмИнфо.Уголовная полиция вновь задержала охранников, оказывающих услуги председателю партии <Отечество>, экс-главе СНБ РА Артуру Ванецяну на договорной основе, под тем же надуманным предлогом - по ложному подозрению в незаконном ношении оружия. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Арсен Бабаян.

<Что теперь? Снова нам придется несколько раз объяснять уже новому начальнику полиции, что у этих ребят нет ничего незаконного, нет оружия и ничего иного? Новому начальнику полиции предлагаю подумать над тем, что однажды Никол и его выгонит со службы, и он сбежит в США, как и бывший>, - написал адвокат.