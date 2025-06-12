Четверг, 12 Июня 2025 17:51

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает 24News со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. Отмечается, что визит премьер-министра Армении в Турцию намечен на 20 июня.

По данным сайта, Пашинян и Эрдоган планируют обсудить отношения Армении с Турцией и Азербайджаном. В повестку включен также ряд других вопросов, связанных с заключением мирного договора между Ереваном и Баку.

Пресс-секретарь главы кабмина Назели Багдасарян, комментируя информацию о визите Пашиняна заявила, что <надлежащая информация о всех международных визитах премьера предоставляется своевременно>. Таким образом, по сути, в правительстве РА не опровергли информацию о визите Никола Пашиняна в Анкару.