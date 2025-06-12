Четверг, 12 Июня 2025 17:48

АрмИнфо. В этом году Армения в третий раз станет площадкой для международной конференции под названием "Объединяемся во имя социальной справедливости". Об этом в ходе своего выступления на 113-й сессии Международной конференции труда, проходящей в Женеве заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

Мероприятие будет посвящено обсуждению достижений, актуальных вызовов в различных отраслях и возможностям сотрудничества в области социальной справедливости.

Министр подчеркнул значимость предстоящей конференции для продвижения обеспечения достойного труда и распространения идей социальной справедливости. Он отметил, что политика правительства Армении в сфере труда и занятости полностью соответствует принципам и ценностям Международной организации труда (МОТ). В этой связи Мкртчян также коснулся планов, предусмотренных Стратегией занятости Армении на 2025-2031 годы.

По словам министра, стратегия включает в себя видение развития рынка труда Армении и определяет шаги по созданию инклюзивных и высокопроизводительных рабочих мест, стимулированию экономического роста и сокращению уровня бедности. В рамках данного видения, как отметил глава Минтруда, важным аспектом является членство Армении в Глобальной коалиции за социальную справедливость и выполнение взятых на себя обязательств.

"После присоединения Армении к Глобальной коалиции за социальную справедливость в 2023 году, мы регулярно проводили мероприятия, направленные на продвижение ценностей социальной справедливости. В этих мероприятиях принимали участие высокопоставленные должностные лица, политики и ученые из различных стран", - отметил министр.

В завершении своего выступления, Мкртчян подтвердил приверженность Армении продолжению работы по содействию достойному труду и социальной справедливости.

Отметим, что ежегодно в июне представители 187 стран-членов МОТ собираются на Международную конференцию труда, проходящую в Женеве. Каждый год Генеральный директор МОТ представляет Конференции доклад, который, как правило, становится основой для обсуждений. В свою очередь делегаты этой конференции принимают решения о разработке руководящих принципов политики и деятельности МОТ.