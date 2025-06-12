Четверг, 12 Июня 2025 16:35

АрмИнфо. 12 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в конференции "Райсина Средиземноморья" в Марселе, которая впервые проводится в таком формате партнерами из Индии и Франции. Об этом сообщила пресс-служба МИД РА.

Главы МИД Армении и Индии Арарат Мирзоян и Субраманьям Джайшанкар совместно примут участие в панельной дискуссии на тему "Следующие особые отношения: углубление стратегического партнерства между Индо-Тихоокеанским регионом и Европой".

Панельная дискуссия начнется в 16:30 по ереванскому времени.