Четверг, 12 Июня 2025 16:30

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал парламентскую оппозицию в лице фракции <Айастан> (<Армения>) отчитаться о результатах работы Следственной комиссии по делу о нецелевом использовании средств Всеармянского фонда <Айастан>.

<Оппозиция опять говорит о том, что средства Всеармянского фонда <Айастан> были присвоены и разворованы. Хочу напомнить, что в Национальном Собрании была сформирована следственная комиссия, которую возглавил представитель оппозиции. А где эта следственная комиссия, где заключение о том, почему ее работа не продолжается? Пусть они дадут разъяснение общественности.

Тысячу извинений, но после этого ряд взяточников продолжают нести всякого рода чушь. Не будем говорить, о ком идет речь, хотя мы все поняли, что речь идет о Роберте Кочаряне. Украли 100 млн. из фонда? Разве не Арцвик Минасян (секретарь фракции НС <Айастан>) был руководителем данной следственной комиссии? Где их отчет? Пусть напишут и подпишут, что украли, а мы будем знать, что делать дальше. Красиво подадим в суд и заставим их утверждать обратное>, - сказал Пашинян заседании правительства 12 июня.

По его словам, <они де-юре знают, что на самом деле произошло>. <Факт в том, что Следственная комиссия действовала, и я не вижу от нее какой-либо информации. Совет Фонда пришел к заключению, что нет темы для обсуждения>, - заявил премьер.

Напомним, во время 44-дневной войны фондом <Айастан> со всего мира было собрано 170 млн долларов пожертвований. Большая часть этих средств, около 107 млн долларов (52 млрд. 703 млн. драмов) было перечислено правительству РА, с условием, что эти средства будут направлены на финансирование инфраструктурных, социальных, здравоохранительных программ. Решение было принято без участия всех членов попечительского совета, в том числе бывших президентов РА и Арцаха, более того, приглашение на участие им не было отправлено. Позже из членов Совета только Роберт Кочарян поднял данный вопрос и отметил, что исполнительная дирекция Всеармянского фонда <Айастан> должна отчитаться перед попечительским советом.

Данное обстоятельство вызвало у парламентской оппозиции подозрения в том, что эти средства были использованы нецелевым образом, в связи с чем в октябре 2021 года была создана временная парламентская комиссия по изучению использования средств, перечисленных Всеармянским фондом <Айастан> в госбюджет РА.