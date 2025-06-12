Четверг, 12 Июня 2025 16:25

АрмИнфо. Армения находится на перепутье, где для выживания необходимы мужество, прозрачность и отказ от политики иллюзий. Такое мнение, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, высказал главный редактор газеты "Армяне Кипра" Симон Айнеджян. Он считает, что страна, пережившая революцию, сейчас сталкивается с регрессией и строит свою реальность на "кладбище".

Между тем, армянское правительство под руководством премьер-министра Никола Пашиняна продолжает подводить нацию во всех аспектах управления. Айнеджян обратил внимание, что лозунги правосудия и реформ, провозглашенные после "бархатной революции" 2018 года (в результате которой Никол Пашинян пришел к власти - ред.), оказались неэффективными, поскольку институты остаются слабыми, реформы - поверхностными, а политическая лояльность ценится выше компетенции в управлении государством. "Вместо того чтобы лечить раны после войны, правительство отталкивает оппозиционные силы и рассматривает церковь, Арцах и диаспору как источники проблем", - пояснил редактор газеты.

Касаясь продолжающихся попыток государства маргинализировать Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ), Айнеджян указал, что это отражают более глубокую оторванность от национальной идентичности. "Подрыв значения ААЦ ослабляет одну из старейших объединяющих сил Армении. Когда особенно необходимо лидерство в обороне, экономике и суверенитете, правительство укрывается за бюрократией и внешними актерами", - пояснил он.

Вместе с тем, как отметил Айнеджян, несмотря на ранее заявленную антикоррупционную риторику, институты остаются политизированными, а избирательное правосудие заменяет верховенство закона. В то же время, демонтаж диаспоры символизирует стирание мирового измерения Армении и разрыв институциональных связей с миллионами армян.

"Многовековые институты игнорируются, эксперты, добровольцы и визионеры остаются вне поля зрения. Правительство спровоцировало, вступило и проиграло войну без подготовки, стратегии и плана отхода. Отставки не последовало. Никакой ответственности. Просто национальная травма", - заметил редактор кипрской газеты.

Между тем, как обратил внимание Айнеджян, ни военные, ни гражданские лидеры не понесли ответственности ни за стратегический коллапс 2020 года, ни за продолжающийся подрыв безопасности Армении. По его словам, государство все больше функционирует как проект НКО, формируемый грантами и импортными рамками, которые часто противоречат культурным, историческим и интересам безопасности Армении.

Главред также коснулся продолжающегося мирного процесса с Азербайджаном, который, как напомнил Айнеджян, проходит в тайне. Он пояснил, что в рамках обсуждения так называемого мирного договора отсутствуют общественные дебаты, парламентская проверка и ясность относительно того, что признается, что подпитывает недоверие и национальную неуверенность. "Вместе с тем, по мере того как старые союзы распадаются, правительство не смогло наладить новые серьезные стратегические партнерские отношения. Армения остается дипломатически изолированной", - считает он.

В связи с вышесказанным Айнеджян заявил, что Армения стоит на перепутье, где выживание требует отказа от политики иллюзий. В этом ключе он считает обязательным, чтобы виновные за неудачи 2020 года понесли ответственность.

Касаясь утраченного национального единства, главред кипрской газеты видит его восстановление путем реинтеграции диаспоры как партнеров, а не как зрителей и "болельщиков", а также прекращения кампании государства против ААЦ, которая остается краеугольным камнем национальной самобытности.

"Армения должна избежать дипломатического паралича, усилив альянсы, основанные на интересах. Мирный процесс должен быть прозрачным, так как секретность порождает недоверие. Оборона должна снова стать приоритетом, построенной на стратегии, а не на лозунгах. Армения - это не эксперимент. Сейчас нужна политическая сила, основанная на идентичности, реализме и решимости. Без него мы не управляем государством - мы управляем его упадком", - резюмировал Айнеджян.