Четверг, 12 Июня 2025 14:41

АрмИнфо. Министерство юстиции Армении предлагает закрепить общую законодательную презумпцию рассмотрения апелляционных жалоб в порядке письменного производства. Устанавливается также максимальный срок рассмотрения апелляций. Законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовно­процессуальный кодекс Республики Армения был одобрен кабмином 12 июня.

Как отметила министр юстиции письменное производство в Уголовном судопроизводстве не новость. На сегодня уже есть определенные производства, которые рассматриваются в письменном порядке. Текущим проектом к таковым относится апелляционное производство в полном обьеме, за исключением ряда случаев.

Так, если по ходатайству сторон или по личной инициативе суд придет к выводу, что апелляция должна быть произведена в устном порядке, или когда Апелляционный суд удовлетворит ходатайство стороны о предъявлении новых доказательств или их изучению.

Проектом также предлагается рассмотрение апелляций осуществлять в 6-месячный срок с законодательной возможностью продления указанного срока мотивированным решением суда на срок до 4 месяцев.

<Принятие законопроекта позволит разгрузить суды за счет письменного порядка рассмотрения апелляций, обеспечить разумные, сокращенные сроки рассмотрения дел, а с точки зрения обеспечения надлежащего извещения о судебных актах - реальную и объективную возможность исполнения требования о направлении решения суда сторонам в установленные Кодексом сроки>, - считают в минюсте.