Четверг, 12 Июня 2025 13:16

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Аван Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 2/1, 44 на улице Ачаряна, ЗАО “Национальный центр лечения зависимостей”, ЗАО “Национальный центр инфекционных болезней", магазин “Элдорадо” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы 3, 4 в кв. “Силикян”;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, 14, 12 в кв. “Ахтанак”, участки 7, 9, 10, 11, 21, 25, 34, 36/2, 42, 47 в кв. “Ахтанак”, улица Норик;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 79 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 39 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области :

11:00-13:00 село Акнашен;

14:00-16:00 село Хоронк;

в Арагацотнской области :

11:00-17:00 квартал “Мухни” города Аштарак; частично села Уджан, Верин Сасуник, Дпреванк, Аван, Лернарот, Аруч, Шамирам и село Кош;

в Араратской области :

10։00-12։00 частично квартал ‘Каяран”, частично улицы 1-3 в 4-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Масис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично село Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Аралез, Ерасх; частично улица Касяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

в Вайоц Дзорской области :

10։00-13։00 частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10։00-12։30 частично село Аратес и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-12։30 частично села Гомк, Шатин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области :

10։00-16։00 община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично община Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “СВС Агро”, станции компаний “Вива Армения”, “Юком”, ООО “Консарк”, “Роял Глас Груп”, собственники “В. Саакян”, “Лилит Саакян”, ‘Гаяне Погосян”, “Г. Мурадян”, “Г. Навасардян”, квартал “Нор” в Нор Артамете; насосная станция Нор Артамета, частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни; ООО “Арарат Лада”, “Акналич”, ‘Газ Груп”, “Пробизнес’, “Битерм Ривер”, “МЛ Майнинг”, “ЛТЭ Микаэль”, “Арико Гор”, птицефабрика “Арзни”, собственники ‘Гор Григорян”, “Офелия Мовсисян”, “Р. Товмасян”, “Тагуш Курзинян”, “Армен Карапанян”, “Баблоян”, Ч/П ‘К. Погосян”, “С. Мартиросян”, “Ф. Казарян”, кварталы “Арзни 2, 5”,

11։00-13։00 частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

11։00-17։00 микрорайоны 5-8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично село Джрвеж; село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома села Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области :

10։00-16։00 частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор; станции компаний ‘Телеком Армения”, “Вива Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть;

11։00-14։00 села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть; частично села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 частично город Мартуни; населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком’;

в Тавушской области:

10։00-12։00 села Гош, Хачардзан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

в Лорийской области:

10:00-13:00 частично улицы Хоренаци, 409 Дивизия, Сурб Ншан, Агаян в городе Степанаван;

11:00-16:00 кварталы Кашви Горцаран, Германакан, Банаван, Совхозаин, Эстонакан, Узбекакан, Швецаракан, Глендел, Галои Пучах, Крковян, С. Аветисян, больница в городе Спитак; село Лернанцк;

10:00-14:00 улицы Ашотаберд,Ашот Еркат, Арцаха, Десини, Прометей, Руминакан, Сирб Вардана, В. Амбардзумяна, Вираайоц, территория Моста, 3-ий и 4-ый микрорайоны города Степанаван;

14:00-17:00 частично улицы Сос Саргсян, Миллион, Саят-Нова, Г. Нжде, М. Спарапета, Андраника, налбандяна, М. Папяна в городе Степанаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.