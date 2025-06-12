Четверг, 12 Июня 2025 12:22

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, в поздравительном послании Владимиру Путину говорится: <Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас и всех россиян с государственным праздником Российской Федерации - Днем России.

Этот праздник в новейшей истории Российской Федерации - символ преемственности поколений. Каждый год в этот день россияне отмечают провозглашение государственного суверенитета страны как начало нового этапа в истории современной России.

Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут развиваться и укрепляться во благо народов наших стран.

Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, желаю Вам здоровья и всяческих благ, а дружественному народу России благополучия и процветания>.

В поздравительном послании Михаилу Мишустину говорится: <Уважаемый Михаил Владимирович, примите мои поздравления по случаю государственного праздника - Дня России.

Этот день является точкой отсчёта в новейшей истории современной России, которая знаменует начало нового этапа развития государства и общества.

Убежден, что последовательное многоуровневое сотрудничество по линии правительств Республики Армения и Российской Федерации будет и дальше целенаправленно развиваться, способствуя реализации взаимовыгодных проектов и эффективного использования экономического потенциала двух государств.

Желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, здоровья и успехов, а дружественному народу России мира и благополучия>.