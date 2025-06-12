Четверг, 12 Июня 2025 11:26

АрмИнфо. Почти $500 миллионов инвестиций будет направлено на реализацию масштабного проекта в Армении, который сегодня был официально представлен на крупнейшей в Европе конференции стартапов и технологий Viva Technology. Правительство Республики Армения, NVIDIA, Firebird и Team Group объединят усилия для создания самого мощного в регионе суперкомпьютерного и центра обработки данных на базе решений искусственного интеллекта (ИИ).

При поддержке правительства Армении и для ускорения технологических инноваций и превращения страны в региональный центр ИИ, Firebird планирует запустить центр обработки данных, оснащённый тысячами графических процессоров NVIDIA Blackwell, в 2026 году. Проект изначально предусматривает возможность масштабирования мощности более чем до 100 мегаватт.

Это стратегическое партнерство между Республикой Армения и ведущими местными и международными IT- и технологическими компаниями сыграет ключевую роль в построении надёжного технологического будущего страны.

«Фабрики ИИ — это инфраструктура XXI века, — отметил Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA. — Наше сотрудничество с Арменией поможет заложить основы ИИ-потенциала и откроет новые возможности для инноваций и экономического роста во всем регионе».

Группа компаний Team, управляющая национальным телекоммуникационным оператором Армении - Team Telecom Armenia, ирландским Imagine Broadband, а также являющаяся акционером грузинского оператора SkyTel, задействует свои экспертные ресурсы и уникальную телекоммуникационную инфраструктуру в регионе для реализации этого масштабного проекта в стране.

«Для нас большая честь быть частью этой масштабной и стратегически значимой инициативы, в которую мы вкладываем наши ресурсы и многолетний опыт в сфере технологий. Участие в проекте отражает нашу приверженность цели — превратить Армению в глобальный центр информационных технологий, решений на основе искусственного интеллекта и цифрового будущего», - отметил Александр Есаян, соучредитель группы компаний Team.

«Этот проект — о создании трамплина для инноваций — из Армении в мир», — заявил Размик Овакимян, сооснователь и генеральный директор Firebird.ai. — «Мы будем инвестировать в новые модели, робототехнику и науку в партнёрстве с ведущими университетами мира и развивать потенциал для воспитания нового поколения инноваторов в Армении».

Фонд Afeyan Foundation присоединится к проекту в качестве одного из учредителей Firebird. Его основатель Нубар Афеян, также являющийся генеральным директором Flagship Pioneering, выступит в роли стратегического советника и партнёра-основателя.

«Следующая глава технологического лидерства Армении будет строиться на глобальном сотрудничестве и долгосрочных инвестициях», — сказал Афеян. — Развитие инфраструктуры ИИ для Армении и всего региона — это смелый шаг к тому, чтобы страна стала значимым участником глобального AI-сообщества».

«Мы воодушевлены потенциалом экспорта американских технологий и лидерства в сфере ИИ, которые могут стимулировать дальнейшие инновации в динамично развивающемся технологическом секторе Армении, принося пользу как Соединённым Штатам, так и Армении», - заявила посол США в Армении Кристина Квин. «Такие американские компании, как NVIDIA, продолжают предлагать передовые решения в области вычислений и искусственного интеллекта, и мы гордимся тем, что именно они становятся предпочтительными партнёрами для армянских коллег».

Этот масштабный проект демонстрирует эффективное сотрудничество государства, технологических и цифровых компаний и стремление всех сторон сделать Армению влиятельным технологическим центром в регионе.