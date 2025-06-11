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 Среда, 11 Июня 2025 21:48
Александр Аванесов

Поисково-спасательные работы в Чамбараке завершены - МВД

Поисково-спасательные работы в Чамбараке завершены - МВД

АрмИнфо. Поисково-спасательные работы в Чамбараке завершены, установлено дежурство. Об этом сообщил пресс- секретарь МВД  РА Нарек Саркисян.

"Сегодня масштабные поисково- спасательные работы, проводимые после взрыва в доме № 4 по улице Тиграна Меца в Чамбараке, прекращены, на месте происшествия установлено дежурство для решения текущих вопросов.

В результате поисково-спасательных работ, проведенных с привлечением около 282 спасателей и сотрудников полиции, также обнаружено тело мужчины, поиски которого длились некоторое время. В результате ЧП погибли пять человек", - отметил пресс- секретарь.

Он добавил, что на межведомственном уровне с привлечением региональных и местных органов власти продолжаются работы по различным приоритетным направлениям, в том числе по оценке потребностей жителей дома, обеспечению их необходимыми лекарствами, продуктами питания, жильем, ликвидации последствий аварии и другим направлениям.

"В доме № 4 по улице Тиграна Меца в Чамбараке дежурят около 35 спасателей для оперативного решения текущих вопросов", - отметил представитель МВД.

Напомним, что по предварительным данным, около 8 утра 11 июня в одном из зданий на улице Тиграна Меца в Чамбараке произошел взрыв

газа, в результате чего произошло обрушение.  Обрушились квартиры на 4, 3 и 2 этажах.  Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде.

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