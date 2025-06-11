Среда, 11 Июня 2025 19:45

АрмИнфо. 10 мая находящаяся в Аддис- Абебе с рабочим визитом делегация Армении, возглавляемая заместителем министра иностранных дел РА Вааном Костаняном, была принята президентом Эфиопии Тайе Ацке Селассие. Об этом сообщает МИД РА.

Источник отмечает, что заместитель министра иностранных дел передал президенту Эфиопии приветствия высшего руководства РА и готовность к углублению двусторонних отношений между двумя государствами.

В ходе беседы обсуждались исторические связи между народами Армении и Эфиопии. Президенту Селассие были представлены договоренности, достигнутые по итогам консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в контексте развития сотрудничества по различным направлениям. Также была подчеркнута важность активизации экономических связей между двумя государствами.

В тот же день Ваан Костанян встретился с заместителем председателя Комиссии Африканского союза Сельмой Маликой Хаддади. В ходе встречи замминистра выразил готовность армянской стороны активизировать контакты как с Африканским союзом, так и с его государствами­членами.

Обе стороны подчеркнули необходимость создания необходимой правовой базы для сотрудничества в сферах образования, инноваций, высоких технологий и других областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества на многосторонних площадках.

Была достигнута договоренность о продолжении активного диалога в преддверии конференции COP-17 по биоразнообразию, которая состоится в Ереване в 2026 году, и X Игр Франкофонии в 2027 году.