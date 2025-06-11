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АрмИнфо. 10 мая находящаяся в Аддис- Абебе с рабочим визитом делегация Армении, возглавляемая заместителем министра иностранных дел РА Вааном Костаняном, была принята президентом Эфиопии Тайе Ацке Селассие. Об этом сообщает МИД РА.
Источник отмечает, что заместитель министра иностранных дел передал президенту Эфиопии приветствия высшего руководства РА и готовность к углублению двусторонних отношений между двумя государствами.
В ходе беседы обсуждались исторические связи между народами Армении и Эфиопии. Президенту Селассие были представлены договоренности, достигнутые по итогам консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в контексте развития сотрудничества по различным направлениям. Также была подчеркнута важность активизации экономических связей между двумя государствами.
В тот же день Ваан Костанян встретился с заместителем председателя Комиссии Африканского союза Сельмой Маликой Хаддади. В ходе встречи замминистра выразил готовность армянской стороны активизировать контакты как с Африканским союзом, так и с его государствамичленами.
Обе стороны подчеркнули необходимость создания необходимой правовой базы для сотрудничества в сферах образования, инноваций, высоких технологий и других областях, представляющих взаимный интерес.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества на многосторонних площадках.
Была достигнута договоренность о продолжении активного диалога в преддверии конференции COP-17 по биоразнообразию, которая состоится в Ереване в 2026 году, и X Игр Франкофонии в 2027 году.
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|Делегация Армении на встрече с генсеком СЕ подняла вопрос об армянских военнопленных
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|На проведение мониторинга за загрязненностью воздуха необходимы 14 станций для покрытия всей территории Армении - Симидян
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|Европейская экспертная комиссия 24 июня посетит Армению для обсуждения плана либерализации визового режима
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|Пашинян готовится к антигосударственным действиям и пытается отодвинуть ААЦ, чтобы она ему не мешала - Акоп Асланян
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|Кассационный суд по делу Армена Чарчяна отклонил апелляцию Генпрокуроры
|Генпрокуратура обратилась в НС для инициирования уголовного дела в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Премьер-министр РА намерен сформировать координационную группу по организации выборов нового Католикоса всех армян
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|Шармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действия
|Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17
|Плановые отключения электроэнергии 10 июня
|При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг
|В Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны Индии
|Министр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегой
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