Среда, 11 Июня 2025 19:44

АрмИнфо. 11 июня под председательством директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц.

Как передает пресс-служба СНБ, в своем выступлении директор Службы, председатель межведомственной комиссии представил результаты заседаний, проведенных в период, предшествующий заседанию. Он подтвердил приверженность комиссии к продолжению комплексной и системной работы, направленной на выяснение судеб без вести пропавших лиц.

Представители Следственного комитета представили комиссии результаты расследования, проведенного комиссией по обстоятельствам исчезновений.

Затем состоялись обсуждения по организации более эффективной работы комиссии.

Директор СНБ выразил надежду, что совместная и системная работа, направленная на выяснение судеб без вести пропавших, принесет ощутимые результаты.