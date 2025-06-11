Среда, 11 Июня 2025 19:39

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) готовит большие изменения в Закон РА о языке. Об этом сообщила глава МОНКС Жанна Андреасян в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, представляя законопроект, касающийся лишь регулирований по части государственного документооборота и законодательства РА.

Проект закона, по ее словам, предусматривает определение правил употребления и написания переведенных заимствованных слов и имен собственных в государственном документообороте и законодательстве. С этой целью будет сформирована соответствующая Комиссия, в которую войдут отраслевые ведомства и эксперты, что даст основания принимать правильные решения в результате более содержательных и целевых обсуждений. Решения Комиссии, как подчеркнула Андреасян, будут иметь правовую силу, то есть обязательны к применению.

<Влияние от отсутствия регулирования мы прямо видим в различных сферах, когда всплывают рабочие вопросы, которые могут даже создать препятствия в стратегических направлениях для государства>, - сказала министр. По ее словам, это важные изменения, направленные на укрепление институциональных механизмов для регулирования языка.

Помимо этого, МОНКС вскоре представит концепцию языковой политики, а также ряд мероприятий с целью повышения цифровой жизнеспособности армянского языка.

Следующий этап изменений Закона о языке предусматривает, по словам Андреасян, большой объем правок, который будет связан с языковой концепцией. <Сейчас мы пытаемся урегулировать на деле проблему, имеющую большую важность и актуальность. Но, учитывая, что концепция языковой политики должна еще пройти этап обсуждений, и мы не хотим спешить>, - подчеркнула она.

Отметим, что законопроект получил одобрение Комиссии.