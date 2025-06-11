Среда, 11 Июня 2025 19:38

АрмИнфо. В ответ на растущую военно-воздушную мощь Азербайджана, поддерживаемую Пакистаном, Армения рассматривает истребители Су-30 МКИ Индии как экономически эффективную и проверенную в бою альтернативу. Эта потенциальная сделка подчеркивает меняющуюся оборонную стратегию Армении и растущую роль Индии как глобального поставщика оружия, сообщает сайт jetlinemarvel.net.

Согласно источнику, в быстро меняющемся оборонном ландшафте Армения пересматривает свою военную стратегию в ответ на растущую военно­воздушную мощь Азербайджана, которая теперь подкреплена сделкой с Пакистаном на 4,6 млрд долларов по истребителям. Пока Баку готовится ввести в эксплуатацию 40 самолетов JF- 17 Thunder Block III следующего поколения, Ереван обращается к Нью- Дели за мощным ответом: индийским истребителям Су-30МКИ.

Сайт напоминает, что Армения недавно стала первым иностранным покупателем индийской системы ПВО Akash , что стало важной вехой в

двусторонних оборонных связях. Теперь Ереван стремится углубить это партнерство, инициировав переговоры на высоком уровне о приобретении истребителей Су-30МКИ индийского производства. Су-30МКИ, совместно разработанный Индией и Россией и произведенный внутри страны компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) , широко известен своими возможностями дальнего удара, маневренностью и интеграцией с отечественным оружием. Его успех в операциях на передовой привлек внимание Армении, которая стремится уравновесить быстро развивающиеся воздушные возможности Азербайджана.