Среда, 11 Июня 2025 18:36

АрмИнфо. 10 июня в Ницце в рамках третьей Конференции ООН по океану заместитель министра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян принял участие и выступил на панельной дискуссии на тему "Предотвращение и существенное сокращение любого загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на суше".

Как передает пресс-служба МИД, в своем выступлении заместитель министра представил вызовы, связанные с морским загрязнением, подчеркнув его негативное воздействие на биоразнообразие, продовольственную безопасность, общественное здравоохранение и экономическое развитие.

Заместитель министра иностранных дел Армении подчеркнул необходимость применения интегрированных подходов для обеспечения устойчивости окружающей среды, отметив, что Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия предусматривает амбициозную повестку, согласованную с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,а также её целями.

Роберт Абисогомонян представил участникам видение Армении по эффективному проведению проведения 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая состоится в 2026 году в Ереване.

Он отметил, что в рамках Конференции планируется провести первый глобальный пересмотр выполнения обязательств по Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программе, подчеркнув, что эффективная реализация этих обязательств требует совместных и скоординированных усилий всех заинтересованных сторон.