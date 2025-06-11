Среда, 11 Июня 2025 18:05

АрмИнфо. Число погибших в результате взрыва в городе Чамбарак увеличилось до четырех.

Как сообщили в пресс-службе Спасательной службы МВД, по предварительным данным, взрыв произошел на улице Тиграна Меца в одной из квартир на третьем этаже жилого здания. В результате инцидента обрушились квартиры на четвертом, третьем и втором этажах, а также частично пострадали соседние квартиры.

В свою очередь пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила, что в результате взрыва семь взрослых и четыре несовершеннолетних были доставлены в медицинский центр Чамбарака с различными телесными повреждениями. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Отметим, что ранее пресс-служба МВД сообщала о том, что взрыв произошел на улице Гарегина Нжде. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газа в квартире.